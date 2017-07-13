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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:24
Прочитав останні дві сторінки про вікна. Йомайо, криза жанру відчувається
зі. Особисто я надаю перевагу вікнам на північно-східну сторону, але згоден і на північно-західну, коли гарний вид.
ззі. Взагалі кожному своє. Головне при виборі квартири і вікон, розуміти, шо тобі треба, а для цього треба таки
думати.
А думати не кожному під силу
особливо на пару кроків наперед.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:46
Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
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antonivs3
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:24
antonivs3 написав:
Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:50
sequence написав: hume написав:
На северо восток зимой счетчик бодро считает.
угу. А кондер летом, видимо, нашару охлаждает на юго запад
Вы же в Киеве живёте, вроде как погода чаще около 5-10°, а не 30+. Я последние несколько дней с утра в кофте выхожу. Вообще Киев немного не южный город. Из 90 дней лета 30 - дожди. 30-.облачно. Например сейчас солнце высоко и не пробивает комнату на 100%. С осени начинает снижаться и всё ок. На запад вообще песня, выпить вина на балконе с закатом.
Проезжал недавно смарт плазу, все жилые окна на восток зашторены наглухо, при этом 100% блэкаутом. Интересно почему? Вангую, что от встающего в 4 утра солнца просыпаться никто не хочет.
Так же не стоит забывать про стеклопакеты с напылением серебра, которые не ставит ни один застройщик, а алюм профиле его ещё и не возможно поменять. А если окна панорамные, то цена стеклопакетов может оказать ну оч дорого.
Так же ещё добавлю, что однушка как правило южные в 70% домах. Однушки с балконами заменяют окно внизу, так что если не последний этаж, то в одной комнате/кухне солнце будет появляться только при снижении, или зимой,весной,осенью.
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hume
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:07
kingkongovets написав: antonivs3 написав:
Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась
В жирні часи Петра, в обідню перерву, ходив в ОП тарян тауерс (три 35 башти зі скла і бетону)пити каву і прийшлось поспілкуватися про квартири.
Ходив попередньо озброївшись аргументами отриманими на форумі - вид нах нікому не потрібний, сонце в вікна це влітку жарко, взимку холодно, панорамне вікно може розбитися, з 35 поверху подивитися - отримати інфаркт мікарда, і т. Д. І тп.
В результаті на 7 поверсі без виду в два рази дешевше чім на 35 тому поверсі з видом.
Дав посилання на форум. Проводжу виховну роботу.
Зи. Непамятаю хто писав що власникам супер котеджів вид не потрібен. Мабудь так. Та можливо і ні. Мені здається що при наявності бабла, І чув що таке в житті буває - супер рішення це квартира і заміський будинок. Хоча можливо це фантазії морд та рил.
Я виключно написав свою думку, що вид з вікна не важливий тим у кого по факту його не має, або в нього нічого не видно (випадки з вадами зору обговорювати не будемо), або на нього не жалько/не має грошей.
Зи. Десь читав що для оренди треба брати в будинку самий неліквід з видом в стіну (так дешевше) і на грошовому потоці це не відобразиться. Правда?
Всім процвітання!
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