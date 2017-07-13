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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1872187318741875
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:24

Прочитав останні дві сторінки про вікна. Йомайо, криза жанру відчувається :)

зі. Особисто я надаю перевагу вікнам на північно-східну сторону, але згоден і на північно-західну, коли гарний вид.

ззі. Взагалі кожному своє. Головне при виборі квартири і вікон, розуміти, шо тобі треба, а для цього треба таки думати.
А думати не кожному під силу :) особливо на пару кроків наперед.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:46

Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:24

  antonivs3 написав:Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень


сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:50

  sequence написав:
  hume написав:На северо восток зимой счетчик бодро считает.

угу. А кондер летом, видимо, нашару охлаждает на юго запад

Вы же в Киеве живёте, вроде как погода чаще около 5-10°, а не 30+. Я последние несколько дней с утра в кофте выхожу. Вообще Киев немного не южный город. Из 90 дней лета 30 - дожди. 30-.облачно. Например сейчас солнце высоко и не пробивает комнату на 100%. С осени начинает снижаться и всё ок. На запад вообще песня, выпить вина на балконе с закатом.

Проезжал недавно смарт плазу, все жилые окна на восток зашторены наглухо, при этом 100% блэкаутом. Интересно почему? Вангую, что от встающего в 4 утра солнца просыпаться никто не хочет.

Так же не стоит забывать про стеклопакеты с напылением серебра, которые не ставит ни один застройщик, а алюм профиле его ещё и не возможно поменять. А если окна панорамные, то цена стеклопакетов может оказать ну оч дорого.

Так же ещё добавлю, что однушка как правило южные в 70% домах. Однушки с балконами заменяют окно внизу, так что если не последний этаж, то в одной комнате/кухне солнце будет появляться только при снижении, или зимой,весной,осенью.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:07

  kingkongovets написав:
  antonivs3 написав:Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень


сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась

В жирні часи Петра, в обідню перерву, ходив в ОП тарян тауерс (три 35 башти зі скла і бетону)пити каву і прийшлось поспілкуватися про квартири.
Ходив попередньо озброївшись аргументами отриманими на форумі - вид нах нікому не потрібний, сонце в вікна це влітку жарко, взимку холодно, панорамне вікно може розбитися, з 35 поверху подивитися - отримати інфаркт мікарда, і т. Д. І тп.

В результаті на 7 поверсі без виду в два рази дешевше чім на 35 тому поверсі з видом.

Дав посилання на форум. Проводжу виховну роботу.

Зи. Непамятаю хто писав що власникам супер котеджів вид не потрібен. Мабудь так. Та можливо і ні. Мені здається що при наявності бабла, І чув що таке в житті буває - супер рішення це квартира і заміський будинок. Хоча можливо це фантазії морд та рил.

Я виключно написав свою думку, що вид з вікна не важливий тим у кого по факту його не має, або в нього нічого не видно (випадки з вадами зору обговорювати не будемо), або на нього не жалько/не має грошей.


Зи. Десь читав що для оренди треба брати в будинку самий неліквід з видом в стіну (так дешевше) і на грошовому потоці це не відобразиться. Правда?
Всім процвітання!
Первый
 
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