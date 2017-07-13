Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:07

kingkongovets написав: antonivs3 написав: Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень



сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась

В жирні часи Петра, в обідню перерву, ходив в ОП тарян тауерс (три 35 башти зі скла і бетону)пити каву і прийшлось поспілкуватися про квартири.Ходив попередньо озброївшись аргументами отриманими на форумі - вид нах нікому не потрібний, сонце в вікна це влітку жарко, взимку холодно, панорамне вікно може розбитися, з 35 поверху подивитися - отримати інфаркт мікарда, і т. Д. І тп.В результаті на 7 поверсі без виду в два рази дешевше чім на 35 тому поверсі з видом.Дав посилання на форум. Проводжу виховну роботу.Зи. Непамятаю хто писав що власникам супер котеджів вид не потрібен. Мабудь так. Та можливо і ні. Мені здається що при наявності бабла, І чув що таке в житті буває - супер рішення це квартира і заміський будинок. Хоча можливо це фантазії морд та рил.Я виключно написав свою думку, що вид з вікна не важливий тим у кого по факту його не має, або в нього нічого не видно (випадки з вадами зору обговорювати не будемо), або на нього не жалько/не має грошей.Зи. Десь читав що для оренди треба брати в будинку самий неліквід з видом в стіну (так дешевше) і на грошовому потоці це не відобразиться. Правда?