|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:24
Прочитав останні дві сторінки про вікна. Йомайо, криза жанру відчувається
зі. Особисто я надаю перевагу вікнам на північно-східну сторону, але згоден і на північно-західну, коли гарний вид.
ззі. Взагалі кожному своє. Головне при виборі квартири і вікон, розуміти, шо тобі треба, а для цього треба таки
думати.
А думати не кожному під силу
особливо на пару кроків наперед.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1622
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:46
Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
Скоро(R)
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:24
antonivs3 написав:
Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7834
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 856 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:50
sequence написав: hume написав:
На северо восток зимой счетчик бодро считает.
угу. А кондер летом, видимо, нашару охлаждает на юго запад
Вы же в Киеве живёте, вроде как погода чаще около 5-10°, а не 30+. Я последние несколько дней с утра в кофте выхожу. Вообще Киев немного не южный город. Из 90 дней лета 30 - дожди. 30-.облачно. Например сейчас солнце высоко и не пробивает комнату на 100%. С осени начинает снижаться и всё ок. На запад вообще песня, выпить вина на балконе с закатом.
Проезжал недавно смарт плазу, все жилые окна на восток зашторены наглухо, при этом 100% блэкаутом. Интересно почему? Вангую, что от встающего в 4 утра солнца просыпаться никто не хочет.
Так же не стоит забывать про стеклопакеты с напылением серебра, которые не ставит ни один застройщик, а алюм профиле его ещё и не возможно поменять. А если окна панорамные, то цена стеклопакетов может оказать ну оч дорого.
Так же ещё добавлю, что однушка как правило южные в 70% домах. Однушки с балконами затеняют окно внизу, так что если не последний этаж, то в одной комнате/кухне солнце будет появляться только при снижении, или зимой,весной,осенью.
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 17 лип, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6595
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1038 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:07
kingkongovets написав: antonivs3 написав:
Звичайно, найкращими вважають вiкна на пiвдень
сейчас в моде стеклянные стены - концепция поменялась
В жирні часи Петра, в обідню перерву, ходив в ОП тарян тауерс (три 35 башти зі скла і бетону)пити каву і прийшлось поспілкуватися про квартири.
Ходив попередньо озброївшись аргументами отриманими на форумі - вид нах нікому не потрібний, сонце в вікна це влітку жарко, взимку холодно, панорамне вікно може розбитися, з 35 поверху подивитися - отримати інфаркт мікарда, і т. Д. І тп.
В результаті на 7 поверсі без виду в два рази дешевше чім на 35 тому поверсі з видом.
Дав посилання на форум. Проводжу виховну роботу.
Зи. Непамятаю хто писав що власникам супер котеджів вид не потрібен. Мабудь так. Та можливо і ні. Мені здається що при наявності бабла, І чув що таке в житті буває - супер рішення це квартира і заміський будинок. Хоча можливо це фантазії морд та рил.
Я виключно написав свою думку, що вид з вікна не важливий тим у кого по факту його не має, або в нього нічого не видно (випадки з вадами зору обговорювати не будемо), або на нього не жалько/не має грошей.
Зи. Десь читав що для оренди треба брати в будинку самий неліквід з видом в стіну (так дешевше) і на грошовому потоці це не відобразиться. Правда?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15548
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:41
Первый
вид из окна безусловно важен, я говорил о том, шо понятие "вид" каждый понимает по-своему
кому то нравится вид на реку, кому то на парк, кому то на крыши, кому то на закат, кому то на лаврские купола, кому то просто на зеленый благоустроенный двор, или тихую уютную улицу
главное шоп твой взгляд не упирался в стену, оживленную трассу, или в соседнюю стеклянную башню на расстоянии 20 метров
вот вам вид из скайлайна в сторону центра нравится, например? мне - нет
точно так же вид из ривьеры зимой на меня навевает тоску и депрессию
шо вовсе не означает, шо попадая в любую
видовую квартиру я не прилипаю к окну
но одно дело турпоездка, а другое - эмиграция
каждому свое
зы: иногда зерно Вашей мысли крайне трудно вычленить из потока Вашего не всегда связного сарказма
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7834
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 856 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:08
kingkongovets написав:
[b]
главное шоп твой взгляд не упирался в стену, оживленную трассу, или в соседнюю стеклянную башню на расстоянии 20 метров
За последние несколько лет это хит Киевского зодчества.
Заезжал на позняцки 4а. Ну во-первых пытался припарковаться минут 15, и это в рабочее время. На многих машинах телефоны, так как паркуются рядами. На горячке как обычно поливают из шланга. Улицу пчёлки просто разорвали, и это в жк традиции только начинаются ремонты. Короче, все виды в стену, только угловые квартиры с красивым видом на озеро горячка. Из зелени разве что зелёные авто, парковка везде, даже остановок нет, люди просто знают где тормозит Богдан и бегут к нему через запаркованные авто на проезжую часть. Это заповедник, это надо крутить по дискавери в рубрике " как украинцы любят гвно и страдать"
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6595
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1038 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:19
hume между башнями еще и ветер как правило сумасшедший, двери от сквозняков хлопают так шо отлетает штукатурка и плинтусы
зы: иногда заезжаю в гости к подружайке в серебряный бриз - летом, а особенно осенью попить винца на балконе с видом на печерск - мечта
но быстро надоедает, а зимой жуткий ветер с днепра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7834
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 856 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24
hume написав: kingkongovets написав:
[b]
главное шоп твой взгляд не упирался в стену, оживленную трассу, или в соседнюю стеклянную башню на расстоянии 20 метров
За последние несколько лет это хит Киевского зодчества.
Заезжал на позняцки 4а. Ну во-первых пытался припарковаться минут 15, и это в рабочее время. На многих машинах телефоны, так как паркуются рядами. На горячке как обычно поливают из шланга. Улицу пчёлки просто разорвали, и это в жк традиции только начинаются ремонты. Короче, все виды в стену, только угловые квартиры с красивым видом на озеро горячка. Из зелени разве что зелёные авто, парковка везде, даже остановок нет, люди просто знают где тормозит Богдан и бегут к нему через запаркованные авто на проезжую часть. Это заповедник, это надо крутить по дискавери в рубрике " как украинцы любят гвно и страдать"
Жалію що продав. Більше такої помилки робити не буду:-(
Драманова 2а це брильянт.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15548
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges
, flyman
, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|47878
|5612891
|
|
|466
|199195
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|19784
|
|