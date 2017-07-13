Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:50

sequence написав: hume написав: На северо восток зимой счетчик бодро считает. На северо восток зимой счетчик бодро считает.

угу. А кондер летом, видимо, нашару охлаждает на юго запад угу. А кондер летом, видимо, нашару охлаждает на юго запад

Вы же в Киеве живёте, вроде как погода чаще около 5-10°, а не 30+. Я последние несколько дней с утра в кофте выхожу. Вообще Киев немного не южный город. Из 90 дней лета 30 - дожди. 30-.облачно. Например сейчас солнце высоко и не пробивает комнату на 100%. С осени начинает снижаться и всё ок. На запад вообще песня, выпить вина на балконе с закатом.Проезжал недавно смарт плазу, все жилые окна на восток зашторены наглухо, при этом 100% блэкаутом. Интересно почему? Вангую, что от встающего в 4 утра солнца просыпаться никто не хочет.Так же не стоит забывать про стеклопакеты с напылением серебра, которые не ставит ни один застройщик, а алюм профиле его ещё и не возможно поменять. А если окна панорамные, то цена стеклопакетов может оказать ну оч дорого.Так же ещё добавлю, что однушка как правило южные в 70% домах. Однушки с балконами затеняют окно внизу, так что если не последний этаж, то в одной комнате/кухне солнце будет появляться только при снижении, или зимой,весной,осенью.