Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Почти 1500 за метр. Да уж... Не имеет значения ничего: ни вид из окон, ни локейшн, ни пц с парковкой.
пох - это как америка - рай для иммигрантов поху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать
Похоже на то. Когда-то я работал в банке, шел 2007й год и я помню как в киевском офисе, некоторые менеджеры среднего звена мечтали о покупке квартиры на Позняках. О правом береге, правда, тогда уже мало кто мог мечтать. Даже с ипотекой.
adeges написав: у меня в окно смотрит дерево, и закрывает от солнца, с другой стороны тоже было, но долб-бы соседи его подпиляли. но через 3-4 года опять буду его видеть напротив окна. я лежу в кровати и смотрю на дерево.
зы к слову, почему людей, живующих в коттеджах не беспокоит отсутствие панорамного вида из окна? видимо у них маленькие окна
Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.
Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете? Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт. А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого .
airmax78 написав:Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.
Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете? Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт. А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого .
От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.
adeges написав: у меня в окно смотрит дерево, и закрывает от солнца, с другой стороны тоже было, но долб-бы соседи его подпиляли. но через 3-4 года опять буду его видеть напротив окна. я лежу в кровати и смотрю на дерево.
зы к слову, почему людей, живующих в коттеджах не беспокоит отсутствие панорамного вида из окна? видимо у них маленькие окна
Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.
Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете? Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт. А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого .