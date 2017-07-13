Додано: Суб 18 лип, 2020 00:43

airmax78 написав: От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год. От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.

Смотрю опять теоретигов набежалоУхаживать нужно за всем и за собой в том числе, но это же не повод ходить как трубочист.Объясняю, для тех кто жизнь вне муравейников знает только по ютубу и фейсбуку, уход за малиной и прочими кустарниками и деревьями сводится к обрезке 1-2 раза в год и включении капельного полива в случае если давно не было дождя. Деревья еще опрыскиваю от вредителей и болезней 2-3 раза в год, ягодники ни разу. Но если вам прикольнее есть всё это покупное, то кто ж вам доктор: могу порыться на сайтах фермеров и скинуть стандартные нормы обработок пестицидами разных фруктов-ягод или сами гляньте на сайте Сингенты или Басф.Например по яблокам или сливам рекомендуют (и делают) до 30! обработок всевозможными "лекарствами" за сезон. А есть еще такая весёлая тема как регуляторы роста (всякие гибберелины, туры и т.п.). Вся самая крупная черешня или например "домашние" помидоры "с носиком" и многое другое, это оттуда. Но зачем все это знать и тем более делать что то там, лучше на форумах посты сотнями строчить.По котлам и "фейсбучным" сантехникам: именно стараниями этих рукожопов и происходят подобные вещи. Но кто ж из них признается?Повторюсь, если система отопления смонтирована правильно и из качественных комплектующих, в неё залита подготовленная вода и помещение где стоит котёл не пыльное, то результат спустя десятилетия как у меня, а если полагаться на "специалистов" которые плохого не посоветуют, то станете героем их очередной фотки или ролика.По снегу: много его этой, да и предыдущими зимами видели? Но если совсем уж в лом лёгкая разминка на свежем воздухе, за сумму квартплаты в модных мопах (думаю даже дешевле) можете нанять человека, что сделает это за вас.п.с. Наверное вы ещё подписаны на группу кровельщиков, которые в обязательном порядке рекомендуют крышу перекрывать раз в три года.Если вас на ремонте квартиры обдирают как липку то в доме и вовсе без трусов останетесь. Это не ваше.