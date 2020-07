Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:17

airmax78 написав: Почти 1500 за метр. Да уж... Не имеет значения ничего: ни вид из окон, ни локейшн, ни пц с парковкой. Почти 1500 за метр. Да уж... Не имеет значения ничего: ни вид из окон, ни локейшн, ни пц с парковкой.



пох - это как америка - рай для иммигрантов

поху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать пох - это как америка - рай для иммигрантовпоху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.