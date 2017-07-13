пох - это как америка - рай для иммигрантов
поху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:17
пох - это как америка - рай для иммигрантов
поху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:24
Похоже на то. Когда-то я работал в банке, шел 2007й год и я помню как в киевском офисе, некоторые менеджеры среднего звена мечтали о покупке квартиры на Позняках. О правом береге, правда, тогда уже мало кто мог мечтать. Даже с ипотекой.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:57
Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете?
Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт.
А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого .
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:19
От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Косят газон раз в 7-10 дней. Но если есть хорошая газонокосилка и триммер,это не сильно тяжело.
Котел- да, раз в 10-15 лет ломается, обязательно зимой. Это если не обслуживать раз в 3-5 лет.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:19
Пишуть що тре раз на тиждень.
Ви 4 рази на рік що робите? Бур’ян мотокосою збиваєте?
До речі, може хто знає, при оренді будинку, за газоном і деревами хто слідкує?
Всім процвітання!
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:43
Смотрю опять теоретигов набежало Ухаживать нужно за всем и за собой в том числе, но это же не повод ходить как трубочист. Объясняю, для тех кто жизнь вне муравейников знает только по ютубу и фейсбуку, уход за малиной и прочими кустарниками и деревьями сводится к обрезке 1-2 раза в год и включении капельного полива в случае если давно не было дождя. Деревья еще опрыскиваю от вредителей и болезней 2-3 раза в год, ягодники ни разу. Но если вам прикольнее есть всё это покупное, то кто ж вам доктор: могу порыться на сайтах фермеров и скинуть стандартные нормы обработок пестицидами разных фруктов-ягод или сами гляньте на сайте Сингенты или Басф.
Например по яблокам или сливам рекомендуют (и делают) до 30! обработок всевозможными "лекарствами" за сезон. А есть еще такая весёлая тема как регуляторы роста (всякие гибберелины, туры и т.п.). Вся самая крупная черешня или например "домашние" помидоры "с носиком" и многое другое, это оттуда. Но зачем все это знать и тем более делать что то там, лучше на форумах посты сотнями строчить.
По котлам и "фейсбучным" сантехникам: именно стараниями этих рукожопов и происходят подобные вещи. Но кто ж из них признается? Повторюсь, если система отопления смонтирована правильно и из качественных комплектующих, в неё залита подготовленная вода и помещение где стоит котёл не пыльное, то результат спустя десятилетия как у меня, а если полагаться на "специалистов" которые плохого не посоветуют, то станете героем их очередной фотки или ролика.
По снегу: много его этой, да и предыдущими зимами видели? Но если совсем уж в лом лёгкая разминка на свежем воздухе, за сумму квартплаты в модных мопах (думаю даже дешевле) можете нанять человека, что сделает это за вас.
п.с. Наверное вы ещё подписаны на группу кровельщиков, которые в обязательном порядке рекомендуют крышу перекрывать раз в три года. Если вас на ремонте квартиры обдирают как липку то в доме и вовсе без трусов останетесь. Это не ваше.
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:58
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Еще один "сделайсам".
Додано: Суб 18 лип, 2020 01:07
Для вас и для первого сообщаю: травянистое покрытие (газон) бывает не только в виде поля для гольфа , на самом деле их великое множество. Некоторые не косят вовсе.
Ну и поясните мне убогому, что нужно "обслужить" в напольном газовом котле, что бы он "не ломался"-разобрать для проверки и смазки автоматику, собранную в "чистых" цехах роботизированными комплексами или чугунный теплообменник рассыпать на составляющие?
п.с. Свой комп и смартфон тоже регулярно обслуживаете с разборкой?
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