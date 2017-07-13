RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:17

  airmax78 написав:Почти 1500 за метр. Да уж... Не имеет значения ничего: ни вид из окон, ни локейшн, ни пц с парковкой.


пох - это как америка - рай для иммигрантов
поху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7852
З нами з: 05.06.16
Подякував: 861 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:24

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Почти 1500 за метр. Да уж... Не имеет значения ничего: ни вид из окон, ни локейшн, ни пц с парковкой.


пох - это как америка - рай для иммигрантов
поху нужны не богатые, а те, кто хочет ими стать

Похоже на то. Когда-то я работал в банке, шел 2007й год и я помню как в киевском офисе, некоторые менеджеры среднего звена мечтали о покупке квартиры на Позняках. О правом береге, правда, тогда уже мало кто мог мечтать. Даже с ипотекой.
airmax78
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:57

  airmax78 написав:
  adeges написав:
у меня в окно смотрит дерево, и закрывает от солнца, с другой стороны тоже было, но долб-бы соседи его подпиляли. но через 3-4 года опять буду его видеть напротив окна. я лежу в кровати и смотрю на дерево.

зы к слову, почему людей, живующих в коттеджах не беспокоит отсутствие панорамного вида из окна? видимо у них маленькие окна

Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.


Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? :shock: ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете?
Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт.
А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого :mrgreen: .
drevlyanin
 
Повідомлень: 32
З нами з: 01.04.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:19

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.


Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? :shock: ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете?
Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт.
А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого :mrgreen: .

От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.
airmax78
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Косят газон раз в 7-10 дней. Но если есть хорошая газонокосилка и триммер,это не сильно тяжело.
Котел- да, раз в 10-15 лет ломается, обязательно зимой. Это если не обслуживать раз в 3-5 лет.
lel
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 10.12.13
Подякував: 990 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:19

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
у меня в окно смотрит дерево, и закрывает от солнца, с другой стороны тоже было, но долб-бы соседи его подпиляли. но через 3-4 года опять буду его видеть напротив окна. я лежу в кровати и смотрю на дерево.

зы к слову, почему людей, живующих в коттеджах не беспокоит отсутствие панорамного вида из окна? видимо у них маленькие окна

Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.


Опять эйр пытается спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел! Какие такие заботы? Крышу починить-15 лет даже не заглядываю; траву подстричь-ну да три-четыре раза в год по часу, просто ужас; дорожки поубирать-а кто на них нагадит кроме вас? :shock: ; газ котёл обслужить-если изначально всё сделано правильно, за тех же 15 лет обслуживание сводится к включению тумблера "зима" осенью и выключению оного зимой. Что ещё нафантазируете?
Сейчас вот пойду озабочусь-надёргаю маленько малини, ежевики, персиков и винограда на десерт.
А вы и дальше пишите, хоть приколоться есть с кого :mrgreen: .


:-)

http://gazoni.com.ua/pages/view/uhod_za_gazonom_tceni

Пишуть що тре раз на тиждень.

Ви 4 рази на рік що робите? Бур’ян мотокосою збиваєте?


До речі, може хто знає, при оренді будинку, за газоном і деревами хто слідкує?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15558
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:43

  airmax78 написав:От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.



Смотрю опять теоретигов набежало :D Ухаживать нужно за всем и за собой в том числе, но это же не повод ходить как трубочист. :wink: Объясняю, для тех кто жизнь вне муравейников знает только по ютубу и фейсбуку, уход за малиной и прочими кустарниками и деревьями сводится к обрезке 1-2 раза в год и включении капельного полива в случае если давно не было дождя. Деревья еще опрыскиваю от вредителей и болезней 2-3 раза в год, ягодники ни разу. Но если вам прикольнее есть всё это покупное, то кто ж вам доктор: могу порыться на сайтах фермеров и скинуть стандартные нормы обработок пестицидами разных фруктов-ягод или сами гляньте на сайте Сингенты или Басф.
Например по яблокам или сливам рекомендуют (и делают) до 30! обработок всевозможными "лекарствами" за сезон. А есть еще такая весёлая тема как регуляторы роста (всякие гибберелины, туры и т.п.). Вся самая крупная черешня или например "домашние" помидоры "с носиком" и многое другое, это оттуда. Но зачем все это знать и тем более делать что то там, лучше на форумах посты сотнями строчить.
По котлам и "фейсбучным" сантехникам: именно стараниями этих рукожопов и происходят подобные вещи. Но кто ж из них признается? :mrgreen: Повторюсь, если система отопления смонтирована правильно и из качественных комплектующих, в неё залита подготовленная вода и помещение где стоит котёл не пыльное, то результат спустя десятилетия как у меня, а если полагаться на "специалистов" которые плохого не посоветуют, то станете героем их очередной фотки или ролика.
По снегу: много его этой, да и предыдущими зимами видели? Но если совсем уж в лом лёгкая разминка на свежем воздухе, за сумму квартплаты в модных мопах (думаю даже дешевле) можете нанять человека, что сделает это за вас.
п.с. Наверное вы ещё подписаны на группу кровельщиков, которые в обязательном порядке рекомендуют крышу перекрывать раз в три года. :lol: Если вас на ремонте квартиры обдирают как липку то в доме и вовсе без трусов останетесь. Это не ваше.
drevlyanin
 
Повідомлень: 32
З нами з: 01.04.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:44

:arrow:
drevlyanin
 
Повідомлень: 32
З нами з: 01.04.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Еще один "сделайсам".
airmax78
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 01:07

  lel написав:Косят газон раз в 7-10 дней. Но если есть хорошая газонокосилка и триммер,это не сильно тяжело.
Котел- да, раз в 10-15 лет ломается, обязательно зимой. Это если не обслуживать раз в 3-5 лет.


Для вас и для первого сообщаю: травянистое покрытие (газон) бывает не только в виде поля для гольфа :wink: , на самом деле их великое множество. Некоторые не косят вовсе.
Ну и поясните мне убогому, что нужно "обслужить" в напольном газовом котле, что бы он "не ломался"-разобрать для проверки и смазки автоматику, собранную в "чистых" цехах роботизированными комплексами или чугунный теплообменник рассыпать на составляющие? :shock:
п.с. Свой комп и смартфон тоже регулярно обслуживаете с разборкой?
drevlyanin
 
Повідомлень: 32
З нами з: 01.04.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1874187518761877>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4802, 4803, 4804
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
48038 5627732
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 01:25
zРадио
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199216
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.