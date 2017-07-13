А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 01:12
Додано: Суб 18 лип, 2020 01:26
По сути могу сказать, что когда выйду на пенсию и у меня появится время на кустики и деревья и не надо будет ездить в офис в центр Киева каждый день, возможно я поселюсь в доме. Но это точно не будет под Киевом.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|