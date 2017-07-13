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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 01:12

  airmax78 написав:Еще один "сделайсам".


А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось? :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 01:26

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Еще один "сделайсам".


А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось? :oops:

По сути могу сказать, что когда выйду на пенсию и у меня появится время на кустики и деревья и не надо будет ездить в офис в центр Киева каждый день, возможно я поселюсь в доме. Но это точно не будет под Киевом.
airmax78
 
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