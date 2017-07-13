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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 01:26

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Еще один "сделайсам".


А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось? :oops:

По сути могу сказать, что когда выйду на пенсию и у меня появится время на кустики и деревья и не надо будет ездить в офис в центр Киева каждый день, возможно я поселюсь в доме. Но это точно не будет под Киевом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:06

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.



Смотрю опять теоретигов набежало :D Ухаживать нужно за всем и за собой в том числе, но это же не повод ходить как трубочист. :wink: Объясняю, для тех кто жизнь вне муравейников знает только по ютубу и фейсбуку, уход за малиной и прочими кустарниками и деревьями сводится к обрезке 1-2 раза в год и включении капельного полива в случае если давно не было дождя. Деревья еще опрыскиваю от вредителей и болезней 2-3 раза в год, ягодники ни разу. Но если вам прикольнее есть всё это покупное, то кто ж вам доктор: могу порыться на сайтах фермеров и скинуть стандартные нормы обработок пестицидами разных фруктов-ягод или сами гляньте на сайте Сингенты или Басф.
Например по яблокам или сливам рекомендуют (и делают) до 30! обработок всевозможными "лекарствами" за сезон. А есть еще такая весёлая тема как регуляторы роста (всякие гибберелины, туры и т.п.). Вся самая крупная черешня или например "домашние" помидоры "с носиком" и многое другое, это оттуда. Но зачем все это знать и тем более делать что то там, лучше на форумах посты сотнями строчить.
По котлам и "фейсбучным" сантехникам: именно стараниями этих рукожопов и происходят подобные вещи. Но кто ж из них признается? :mrgreen: Повторюсь, если система отопления смонтирована правильно и из качественных комплектующих, в неё залита подготовленная вода и помещение где стоит котёл не пыльное, то результат спустя десятилетия как у меня, а если полагаться на "специалистов" которые плохого не посоветуют, то станете героем их очередной фотки или ролика.
По снегу: много его этой, да и предыдущими зимами видели? Но если совсем уж в лом лёгкая разминка на свежем воздухе, за сумму квартплаты в модных мопах (думаю даже дешевле) можете нанять человека, что сделает это за вас.
п.с. Наверное вы ещё подписаны на группу кровельщиков, которые в обязательном порядке рекомендуют крышу перекрывать раз в три года. :lol: Если вас на ремонте квартиры обдирают как липку то в доме и вовсе без трусов останетесь. Это не ваше.


І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.

Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив постійний дрібний ремонт, 2 рази кропив від тлі, огньовки, жучків, червячків, кротів. Чистив крокви, ганяв мух, підфарбовував паркан, ремонтував автоматику.. Короче хоботні.... можна цього не робити? Можна. Можна й ремонт за 1 куе на 50 квадратах зробити...

І все це має право на життя.


Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 01:00

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Еще один "сделайсам".


А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось? :oops:

По сути могу сказать, что когда выйду на пенсию и у меня появится время на кустики и деревья и не надо будет ездить в офис в центр Киева каждый день, возможно я поселюсь в доме. Но это точно не будет под Киевом.


Прям как в анекдоте:
-Вот выйду на пенсию, куплю домик с садиком, поставлю там кресло качалку, сяду в него и просижу так пять лет;
-А потом?
-Потом начну раскачиваться!
Ну что ж -удачи.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 01:24

  Первый написав:
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.

Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив

Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?


1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло) :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 07:31

  drevlyanin написав:
  Первый написав:
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.

Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив

Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?


1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло) :wink:



Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:17

Пишуть що тре раз на тиждень.

Ви 4 рази на рік що робите? Бур’ян мотокосою збиваєте?


До речі, може хто знає, при оренді будинку, за газоном і деревами хто слідкує?[/quote]
Так же интересует последний вопрос.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:29

  Первый написав:
  drevlyanin написав:
  Первый написав:
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.

Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив

Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?


1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло) :wink:



Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?

Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.
airmax78
 
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