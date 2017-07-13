Додано: Пон 20 лип, 2020 01:51

Первый написав: drevlyanin написав: 1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...

2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".

п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло) 1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло)





Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має? Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?

Перший, я розумію, що ви майстер маніпуляцій та перестановки з ніг на голову, та я на таку муйню не ведуся-пруф, де я написав, що роботи геть ніякої не має! Чи може ви як ейр будете стведжувати, що сніг засипає доріжки одночасно з ростом трави? І покрівлю постійно треба ремонтуватиЩодо яблук та абрикосів на ділянці: не мені вам розповідати, що житло під аренду має бути максимально вандалостійким та не обтяжливим у обслуговуванні, чи не так? Тому які в біса фрукти в такому будинку? Якщо самі не в курсі, поцікавтеся на фірмах по озелененню чи спеціалізованих форумах, які рослини потребують найменше догляду. Але коли вже вляпалися в таке, то це вже ваші особисті договірні стосунки з орендодавцем: хто і за що відповідає. Не малі діти, домовитеся якось.