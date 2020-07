Додано: Нед 19 лип, 2020 23:50

мое имхо про дом:

когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов

это у дома есть ты

это надо понимать



зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске

до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.