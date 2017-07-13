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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 01:26
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Еще один "сделайсам".
А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось?
По сути могу сказать, что когда выйду на пенсию и у меня появится время на кустики и деревья и не надо будет ездить в офис в центр Киева каждый день, возможно я поселюсь в доме. Но это точно не будет под Киевом.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 13:06
drevlyanin написав: airmax78 написав:
От снега дорожки поубирать. И не только на своем участке, но и за ним. А малина, и прочий виноград - они сами растут? За ними ухаживать не надо? Я подписан на группу сантехников в ФБ,они частенько выкладывают фотки котлов, в которых просто щелкают тумблером 2 раза в год.
Смотрю опять теоретигов набежало
Ухаживать нужно за всем и за собой в том числе, но это же не повод ходить как трубочист.
Объясняю, для тех кто жизнь вне муравейников знает только по ютубу и фейсбуку, уход за малиной и прочими кустарниками и деревьями сводится к обрезке 1-2 раза в год и включении капельного полива в случае если давно не было дождя. Деревья еще опрыскиваю от вредителей и болезней 2-3 раза в год, ягодники ни разу. Но если вам прикольнее есть всё это покупное, то кто ж вам доктор: могу порыться на сайтах фермеров и скинуть стандартные нормы обработок пестицидами разных фруктов-ягод или сами гляньте на сайте Сингенты или Басф.
Например по яблокам или сливам рекомендуют (и делают) до 30! обработок всевозможными "лекарствами" за сезон. А есть еще такая весёлая тема как регуляторы роста (всякие гибберелины, туры и т.п.). Вся самая крупная черешня или например "домашние" помидоры "с носиком" и многое другое, это оттуда. Но зачем все это знать и тем более делать что то там, лучше на форумах посты сотнями строчить.
По котлам и "фейсбучным" сантехникам: именно стараниями этих рукожопов и происходят подобные вещи. Но кто ж из них признается?
Повторюсь, если система отопления смонтирована правильно и из качественных комплектующих, в неё залита подготовленная вода и помещение где стоит котёл не пыльное, то результат спустя десятилетия как у меня, а если полагаться на "специалистов" которые плохого не посоветуют, то станете героем их очередной фотки или ролика.
По снегу: много его этой, да и предыдущими зимами видели? Но если совсем уж в лом лёгкая разминка на свежем воздухе, за сумму квартплаты в модных мопах (думаю даже дешевле) можете нанять человека, что сделает это за вас.
п.с. Наверное вы ещё подписаны на группу кровельщиков, которые в обязательном порядке рекомендуют крышу перекрывать раз в три года.
Если вас на ремонте квартиры обдирают как липку то в доме и вовсе без трусов останетесь. Это не ваше.
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.
Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив постійний дрібний ремонт, 2 рази кропив від тлі, огньовки, жучків, червячків, кротів. Чистив крокви, ганяв мух, підфарбовував паркан, ремонтував автоматику.. Короче хоботні.... можна цього не робити? Можна. Можна й ремонт за 1 куе на 50 квадратах зробити...
І все це має право на життя.
Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 01:00
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Еще один "сделайсам".
А по сути есть что сказать или кроме "сам дурак" других аргументов не осталось?
По сути могу сказать, что когда выйду на пенсию и у меня появится время на кустики и деревья и не надо будет ездить в офис в центр Киева каждый день, возможно я поселюсь в доме. Но это точно не будет под Киевом.
Прям как в анекдоте:
-Вот выйду на пенсию, куплю домик с садиком, поставлю там кресло качалку, сяду в него и просижу так пять лет;
-А потом?
-Потом начну раскачиваться!
Ну что ж -удачи.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 01:24
Первый написав:
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.
Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив
Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?
1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло)
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Додано: Нед 19 лип, 2020 07:31
drevlyanin написав: Первый написав:
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.
Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив
Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?
1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло)
Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:17
Пишуть що тре раз на тиждень.
Ви 4 рази на рік що робите? Бур’ян мотокосою збиваєте?
До речі, може хто знає, при оренді будинку, за газоном і деревами хто слідкує?[/quote]
Так же интересует последний вопрос.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:29
Первый написав: drevlyanin написав: Первый написав:
І що не так Ейр сказав?
Чітко зроби сам.
Це дуже добре що У Вас велика кількість вільного часу і Вам подобається збивати 4 рази на рік бур‘яни. Проте інколи так буває, що під словом проживання в будинку люди розуміють саме проживання, і розуміють, що для цього необхідно щоб хтось робив
Вам як експерту по приватних будинках, а ми на гілці по оренді, то скажіть будь-ласка при оренді будинку за 1куе хто робить цю всю роботу, якої немає? А-ля косить 4 рази на рік траву, збирає гнилі абрикоси і яблука, слідкує за покосом, своєчасним підживленням (і платить за добрива), поливом трави?
1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло)
Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?
Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 23:50
мое имхо про дом:
когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов
это у дома есть ты
это надо понимать
зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске
до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 01:22
airmax78 написав:
Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?
Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.[/quote]
Я вижу, что вам с первым все неймется сову на глобус натянуть (поневоле приходит на ум басня про кукушку и ...), одновременно кося траву и убирая с дорожек снег, попутно ремонтируя крышу и разбирая газовые котлы на запчасти (рука/лицо). И так каждый день
. Что за жизнь! Ну первого то еще можно понять, у него професиональная деформация личности, по которой недвига существует только для спекуляций или сдачи в аренду, а дома в эту концепцию не очень вписываются,ну вам то какая печаль? Откуда столько ненависти к жилью, отличающемуся от термитников: провели детство в сыром доме на молдаванке, с санузлом типа сортир без дверей? Ну так 21 век на дворе.
Не все так печально. В доме у вас по крайней мере будет выбор: посадить виноград с персиками (с которыми периодически необходимо проводить некие манипуляции) или жасмин с клематисами, а если совсем уж ленивый или безрукий, закатаете весь участок в бетон или тротуарную плитку, оставив место для бассейна или корта. Какой выбор будет у Вас в муравейнике на 200+ квартир-наблюдать как вильнолюди медленно но неотвратимо превращают его в подобие Аурума.?Только не говорите, что этого не случится-вы и сами в сие не верите.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 01:51
Первый написав: drevlyanin написав:
1)Цікаво, а під словом проживання в будинку ви мабуть ще розуміете, що потрібна людина яка буде вам підтирати самі знаете що, годувати з ложечки, возити на візку по ділянці і т.д. і т.п. А то ж хоботні: сам ходи, їж, підтирайся...
2)Ну як хто-ті ж люди, які вас на возику возять... Ви ж я так розумію "девица царских кровей". Куди нам селянам до "глубины ваших глубин".
п.с. Ви забули ще приліпити фотку мопів лампового хрущику, для більшого драматизму(не важливо, що вона тут, як і в іншіх ваших постах як корові сідло)
Просто дайте відповідь на питання. При оренді будинку, хто виконує оту всю роботу якої на Вашу думку не має?
Перший, я розумію, що ви майстер маніпуляцій та перестановки з ніг на голову, та я на таку муйню не ведуся-пруф, де я написав, що роботи геть ніякої не має! Чи може ви як ейр будете стведжувати, що сніг засипає доріжки одночасно з ростом трави? І покрівлю постійно треба ремонтувати
?
Щодо яблук та абрикосів на ділянці: не мені вам розповідати, що житло під аренду має бути максимально вандалостійким та не обтяжливим у обслуговуванні, чи не так? Тому які в біса фрукти в такому будинку? Якщо самі не в курсі, поцікавтеся на фірмах по озелененню чи спеціалізованих форумах, які рослини потребують найменше догляду. Але коли вже вляпалися в таке, то це вже ваші особисті договірні стосунки з орендодавцем: хто і за що відповідає. Не малі діти, домовитеся якось.
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