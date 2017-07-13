kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.