Додано: Пон 20 лип, 2020 02:16

drevlyanin написав: kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.

В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок. kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.



все достало - и время в дороге, и деньги на бензин, и постоянно требуемое внимание, деньги и время, на какие то вроде и мелочи, и мне реально там нечего делать, я привык видеть много людей и люблю ходить пешком, работать привык головой, а не руками, нанимать рабов - начинаешь себя чувствовать кормильцем их семей, нуевонах, тоже достало

кому то подходит, кому то нет, мне - не подошло

есть дача, с головой

на которой я "отдыхал" с 6ти лет - а на самом деле нещадно эксплуатировался дедушкой и бабушкой с ранней весны и до поздней осени

тоже достало, теперь тут тока газон, бассейн и немного цветов

ну и пару грядок для зелени - все все достало - и время в дороге, и деньги на бензин, и постоянно требуемое внимание, деньги и время, на какие то вроде и мелочи, и мне реально там нечего делать, я привык видеть много людей и люблю ходить пешком, работать привык головой, а не руками, нанимать рабов - начинаешь себя чувствовать кормильцем их семей, нуевонах, тоже досталокому то подходит, кому то нет, мне - не подошлоесть дача, с головойна которой я "отдыхал" с 6ти лет - а на самом деле нещадно эксплуатировался дедушкой и бабушкой с ранней весны и до поздней осенитоже достало, теперь тут тока газон, бассейн и немного цветовну и пару грядок для зелени - все

Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 02:22, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.