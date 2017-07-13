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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 лип, 2020 02:08
kingkongovets написав:
мое имхо про дом:
когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов
это у дома есть ты
это надо понимать
зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске
до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить
kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
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drevlyanin
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Додано: Пон 20 лип, 2020 02:16
drevlyanin написав:
kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
все достало - и время в дороге, и деньги на бензин, и постоянно требуемое внимание, деньги и время, на какие то вроде и мелочи, и мне реально там нечего делать, я привык видеть много людей и люблю ходить пешком, работать привык головой, а не руками, нанимать рабов - начинаешь себя чувствовать кормильцем их семей, нуевонах, тоже достало
кому то подходит, кому то нет, мне - не подошло
есть дача, с головой
на которой я "отдыхал" с 6ти лет - а на самом деле нещадно эксплуатировался дедушкой и бабушкой с ранней весны и до поздней осени
тоже достало, теперь тут тока газон, бассейн и немного цветов
ну и пару грядок для зелени - все
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 20 лип, 2020 02:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 20 лип, 2020 02:18
drevlyanin написав:
kingkongovets написав:
мое имхо про дом:
когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов
это у дома есть ты
это надо понимать
зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске
до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить
kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
Для дома затраты будут выше на порядок, т.е раз в десять. Знакомые только на персонал (садовник, управляющий, который всякой мелочевкой занимается, горничная, охрана) расходуют тысяч 40 в мес. Ну тогда все чудно, не паришься ничем, живешь в удовольствие.
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Faceless
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