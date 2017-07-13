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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1875187618771878
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 02:08

  kingkongovets написав:мое имхо про дом:
когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов
это у дома есть ты
это надо понимать

зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске
до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить


kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 02:16

  drevlyanin написав:kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.


все достало - и время в дороге, и деньги на бензин, и постоянно требуемое внимание, деньги и время, на какие то вроде и мелочи, и мне реально там нечего делать, я привык видеть много людей и люблю ходить пешком, работать привык головой, а не руками, нанимать рабов - начинаешь себя чувствовать кормильцем их семей, нуевонах, тоже достало
кому то подходит, кому то нет, мне - не подошло
есть дача, с головой
на которой я "отдыхал" с 6ти лет - а на самом деле нещадно эксплуатировался дедушкой и бабушкой с ранней весны и до поздней осени
тоже достало, теперь тут тока газон, бассейн и немного цветов
ну и пару грядок для зелени - все
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 02:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 02:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:мое имхо про дом:
когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов
это у дома есть ты
это надо понимать

зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске
до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить


kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку.
В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
Для дома затраты будут выше на порядок, т.е раз в десять. Знакомые только на персонал (садовник, управляющий, который всякой мелочевкой занимается, горничная, охрана) расходуют тысяч 40 в мес. Ну тогда все чудно, не паришься ничем, живешь в удовольствие.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:25

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.


Я вижу, что вам с первым все неймется сову на глобус натянуть (поневоле приходит на ум басня про кукушку и ...), одновременно кося траву и убирая с дорожек снег, попутно ремонтируя крышу и разбирая газовые котлы на запчасти (рука/лицо). И так каждый день :shock: . Что за жизнь! Ну первого то еще можно понять, у него професиональная деформация личности, по которой недвига существует только для спекуляций или сдачи в аренду, а дома в эту концепцию не очень вписываются,ну вам то какая печаль? Откуда столько ненависти к жилью, отличающемуся от термитников: провели детство в сыром доме на молдаванке, с санузлом типа сортир без дверей? Ну так 21 век на дворе.
Не все так печально. В доме у вас по крайней мере будет выбор: посадить виноград с персиками (с которыми периодически необходимо проводить некие манипуляции) или жасмин с клематисами, а если совсем уж ленивый или безрукий, закатаете весь участок в бетон или тротуарную плитку, оставив место для бассейна или корта. Какой выбор будет у Вас в муравейнике на 200+ квартир-наблюдать как вильнолюди медленно но неотвратимо превращают его в подобие Аурума.?Только не говорите, что этого не случится-вы и сами в сие не верите.

Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни".
Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:22

  Faceless написав:Знакомые только на персонал (садовник, управляющий, который всякой мелочевкой занимается, горничная, охрана) расходуют тысяч 40 в мес.

Це і є знаменитий "Київ Реуса-Фейслеса".
Обслуга олігархів та мікроолігархів.
Шофери, повара, гувернантки, повії - дійсно, мають добрі зарплати.
Проте таких вакансій мало.
Але загальну статистику вони спотворюють, факт.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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