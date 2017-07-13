Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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kingkongovets написав:мое имхо про дом: когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов это у дома есть ты это надо понимать
зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить
kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку. В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
drevlyanin написав:kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку. В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
все достало - и время в дороге, и деньги на бензин, и постоянно требуемое внимание, деньги и время, на какие то вроде и мелочи, и мне реально там нечего делать, я привык видеть много людей и люблю ходить пешком, работать привык головой, а не руками, нанимать рабов - начинаешь себя чувствовать кормильцем их семей, нуевонах, тоже достало кому то подходит, кому то нет, мне - не подошло есть дача, с головой на которой я "отдыхал" с 6ти лет - а на самом деле нещадно эксплуатировался дедушкой и бабушкой с ранней весны и до поздней осени тоже достало, теперь тут тока газон, бассейн и немного цветов ну и пару грядок для зелени - все
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 02:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:мое имхо про дом: когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов это у дома есть ты это надо понимать
зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить
kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку. В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
Для дома затраты будут выше на порядок, т.е раз в десять. Знакомые только на персонал (садовник, управляющий, который всякой мелочевкой занимается, горничная, охрана) расходуют тысяч 40 в мес. Ну тогда все чудно, не паришься ничем, живешь в удовольствие.
airmax78 написав:Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.
Я вижу, что вам с первым все неймется сову на глобус натянуть (поневоле приходит на ум басня про кукушку и ...), одновременно кося траву и убирая с дорожек снег, попутно ремонтируя крышу и разбирая газовые котлы на запчасти (рука/лицо). И так каждый день . Что за жизнь! Ну первого то еще можно понять, у него професиональная деформация личности, по которой недвига существует только для спекуляций или сдачи в аренду, а дома в эту концепцию не очень вписываются,ну вам то какая печаль? Откуда столько ненависти к жилью, отличающемуся от термитников: провели детство в сыром доме на молдаванке, с санузлом типа сортир без дверей? Ну так 21 век на дворе. Не все так печально. В доме у вас по крайней мере будет выбор: посадить виноград с персиками (с которыми периодически необходимо проводить некие манипуляции) или жасмин с клематисами, а если совсем уж ленивый или безрукий, закатаете весь участок в бетон или тротуарную плитку, оставив место для бассейна или корта. Какой выбор будет у Вас в муравейнике на 200+ квартир-наблюдать как вильнолюди медленно но неотвратимо превращают его в подобие Аурума.?Только не говорите, что этого не случится-вы и сами в сие не верите.
Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни". Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).
airmax78 написав:Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.
Я вижу, что вам с первым все неймется сову на глобус натянуть (поневоле приходит на ум басня про кукушку и ...), одновременно кося траву и убирая с дорожек снег, попутно ремонтируя крышу и разбирая газовые котлы на запчасти (рука/лицо). И так каждый день . Что за жизнь! Ну первого то еще можно понять, у него професиональная деформация личности, по которой недвига существует только для спекуляций или сдачи в аренду, а дома в эту концепцию не очень вписываются,ну вам то какая печаль? Откуда столько ненависти к жилью, отличающемуся от термитников: провели детство в сыром доме на молдаванке, с санузлом типа сортир без дверей? Ну так 21 век на дворе. Не все так печально. В доме у вас по крайней мере будет выбор: посадить виноград с персиками (с которыми периодически необходимо проводить некие манипуляции) или жасмин с клематисами, а если совсем уж ленивый или безрукий, закатаете весь участок в бетон или тротуарную плитку, оставив место для бассейна или корта. Какой выбор будет у Вас в муравейнике на 200+ квартир-наблюдать как вильнолюди медленно но неотвратимо превращают его в подобие Аурума.?Только не говорите, что этого не случится-вы и сами в сие не верите.
Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни". Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).
Простий приклад. Жуляни. 8 соток
Разом з тим, як йдеться у зверненні мешканців, незаконне будівництво порушує права власників прилеглої землі. Багатоповерхівка зводиться на відстані менш одного метра до сусідніх ділянок. При цьому, пляма забудови виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури.
airmax78 написав:Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни". Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).
И почему в Украине недвижимость должна быть дорогой? Позиция "Я купил, мне можно" сводит ценность квадратных метров в район плинтуса.
kingkongovets написав:мое имхо про дом: когда ты думаешь, шо у тебя есть дом - ты ошибаешься ровно на 180 градусов это у дома есть ты это надо понимать
зы: жил в частном доме в ирпене 5 лет, работая при этом на печерске до этого жил там же на печерске, есть с чем сравнить
kingkongovets, ну в чём принципиальная разница, кроме времени в дороге, если каждый день нужно в Киев? В квартире вы платите управляющей компании, за обслуживание и клиринговой за уборку. В доме те же яйца , только в профиль: можете нанять персонал или какие то вопросы решать сам. Понятно, что затраты отличаются, так ведь и используемые площади обычно не сравнимы. Честно говоря даже не знаю, что вас так достало, думаю что все же время в дороге (действительно по будням там пробка начинается ещё в окресностях Бучи) и разрыв привычного круга общения, а остальное так, довесок.
Для дома затраты будут выше на порядок, т.е раз в десять. Знакомые только на персонал (садовник, управляющий, который всякой мелочевкой занимается, горничная, охрана) расходуют тысяч 40 в мес. Ну тогда все чудно, не паришься ничем, живешь в удовольствие.
Ну в ваше примере уже не совсем дом, скорее поместье. Такое нужно сравнивать с пентхаузом метров 500+терраса на крыше. А там тоже расходы будут мама не горюй. Могу сказать за себя: там где сейчас живу около 200 метров 15 соток расходы не отличаются от таковых в трёшке примерно 120 метров, где живёт родня. Горничных и управляющих есно не нанимаю, т.к. всеми комнатами сейчас не пользуюсь и на участке имеется только то, с чем сам справляюсь без напряга. Когда уже всё хозяйство налажено и нет стремления к какому то идеалу (как у эйра) то и вокруг порядок и времени свободного достаточно.
drevlyanin написав:Могу сказать за себя: там где сейчас живу около 200 метров 15 соток расходы не отличаются от таковых в трёшке примерно 120 метров, где живёт родня. Горничных и управляющих есно не нанимаю, т.к. всеми комнатами сейчас не пользуюсь и на участке имеется только то, с чем сам справляюсь без напряга. Когда уже всё хозяйство налажено и нет стремления к какому то идеалу (как у эйра) то и вокруг порядок и времени свободного достаточно.
Чисто для справки - канализация у вас центральная, или септик с соответствующим обслуживанием? Как с вывозом мусора дела обстоят? Вода - скважина? Бывают ли частые перебои с электрикой (в селах это часто большая проблема, любой сильный дождь или снегопад - и все, кина не будет), есть ли генератор? Чистят ли подъездную дорогу зимой от снега, или своими силами? Нет ли проблемы с грызунами (кроты, в тяжелых случаях - выглядит как ковровая бомбардировка по участку, мыши)? Уборка листвы осенью, а особенно - нюанс ее утилизацией - тоже на вас? Ну еще есть нюансы, зависит от конкретного участка, высоты - может быть необходимость организовать дренаж, который периодически тоже обслуживать нужно.
Ну и надеюсь, и вам повезло, нет соседей-огородников, которые могут под удобрение весной привезти прицеп гуана, и в радиусе пары километров получается зона отчуждения, эта же категория может и компостную кучу со всеми помоями и амном соорудить на самом видном месте у вашего узорного заборчика и подстриженного газончика, или свинарник поставить, и по утрам крысы размером с кота выходить на рандеву. Не с целью потроллить, просто понять, может у вас все эти нюансы либо легко решаемы либо проблема вообще не стоит.
airmax78 написав:Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни". Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).
Вот уж вы въедливый, абы поспорить. Кто говорил, что совсем никакой возни, вы сами решаете, на какую возню готовы согласиться, а какую ну его нах. На походы в басик в каком нибудь "Пятом элементе" потратите времени (при условии регулярного пользования) сравнимо с собственным, но при этом там не будет плескаться 100500 незнакомых вам индивидумов. А что бы сосед не замутил СТО или что то в этом духе, нужно вдумчиво выбирать участок, который покупаете: не жлобится и не вестись на слишком маленькую площадь или узкий и длинный, ни коем случае не вблизи оживленной трассы но и не в чистом поле. О соседях поузнавать детально, нет ли неадекватов или пьяниц(наркоманов). Место должно быть не в низине, чтоб не заливало во время сильных дождей. Ну в принципе все стандартно, примерно то же самое нужно делать и при покупке квартиры на вторичке. А по поводу того, что могут рядом забабахать двадцатипятиэтажку, то вероятность сего в Киеве повыше будет.
Разом з тим, як йдеться у зверненні мешканців, незаконне будівництво порушує права власників прилеглої землі. Багатоповерхівка зводиться на відстані менш одного метра до сусідніх ділянок. При цьому, пляма забудови виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури.
В русанівських садах зараз практикують трішки простіше. 3 поверхи на всю ділянку і там маленькі квартирки. Місцеві кажуть там багато людей знімає. Нарід в шоці.
Так, вільнолюдей у нас достобіса, але хіба таке діється тільки в приватному секторі? Достатньо почитати гілку майже кожного ЖК на Доміку, і там знайдеться чимало "веселих" фактів. а про "совкошлак" я взагалі мовчу. Це Україна.