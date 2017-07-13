drevlyanin написав:

airmax78 написав: Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие. Для кого древлянин тут старался - расписывал? Это ж, типа, не работа - это в удовольствие.

Я вижу, что вам с первым все неймется сову на глобус натянуть (поневоле приходит на ум басня про кукушку и ...), одновременно кося траву и убирая с дорожек снег, попутно ремонтируя крышу и разбирая газовые котлы на запчасти (рука/лицо). И так каждый день. Что за жизнь! Ну первого то еще можно понять, у него професиональная деформация личности, по которой недвига существует только для спекуляций или сдачи в аренду, а дома в эту концепцию не очень вписываются,ну вам то какая печаль? Откуда столько ненависти к жилью, отличающемуся от термитников: провели детство в сыром доме на молдаванке, с санузлом типа сортир без дверей? Ну так 21 век на дворе.Не все так печально. В доме у вас по крайней мере будет выбор: посадить виноград с персиками (с которыми периодически необходимо проводить некие манипуляции) или жасмин с клематисами, а если совсем уж ленивый или безрукий, закатаете весь участок в бетон или тротуарную плитку, оставив место для бассейна или корта. Какой выбор будет у Вас в муравейнике на 200+ квартир-наблюдать как вильнолюди медленно но неотвратимо превращают его в подобие Аурума.?Только не говорите, что этого не случится-вы и сами в сие не верите.