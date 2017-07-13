drevlyanin написав:

airmax78 написав: Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни".

Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи). Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни".Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).

Вот уж вы въедливый, абы поспорить.Кто говорил, что совсем никакой возни, вы сами решаете, на какую возню готовы согласиться, а какую ну его нах. На походы в басик в каком нибудь "Пятом элементе" потратите времени (при условии регулярного пользования) сравнимо с собственным, но при этом там не будет плескаться 100500 незнакомых вам индивидумов. А что бы сосед не замутил СТО или что то в этом духе, нужно вдумчиво выбирать участок, который покупаете: не жлобится и не вестись на слишком маленькую площадь или узкий и длинный, ни коем случае не вблизи оживленной трассы но и не в чистом поле. О соседях поузнавать детально, нет ли неадекватов или пьяниц(наркоманов). Место должно быть не в низине, чтоб не заливало во время сильных дождей.Ну в принципе все стандартно, примерно то же самое нужно делать и при покупке квартиры на вторичке. А по поводу того, что могут рядом забабахать двадцатипятиэтажку, то вероятность сего в Киеве повыше будет.