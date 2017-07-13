Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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airmax78 написав:Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни". Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).
Вот уж вы въедливый, абы поспорить. Кто говорил, что совсем никакой возни, вы сами решаете, на какую возню готовы согласиться, а какую ну его нах. На походы в басик в каком нибудь "Пятом элементе" потратите времени (при условии регулярного пользования) сравнимо с собственным, но при этом там не будет плескаться 100500 незнакомых вам индивидумов. А что бы сосед не замутил СТО или что то в этом духе, нужно вдумчиво выбирать участок, который покупаете: не жлобится и не вестись на слишком маленькую площадь или узкий и длинный, ни коем случае не вблизи оживленной трассы но и не в чистом поле. О соседях поузнавать детально, нет ли неадекватов или пьяниц(наркоманов). Место должно быть не в низине, чтоб не заливало во время сильных дождей. Ну в принципе все стандартно, примерно то же самое нужно делать и при покупке квартиры на вторичке. А по поводу того, что могут рядом забабахать двадцатипятиэтажку, то вероятность сего в Киеве повыше будет.
З чого все почалося
Я коли Вас читаю, відчуваю себе невігласом і неробою. Тю пля, 4 рази газон покосить, на доріжках не смітити, паркан не ржавіє, автоматика не ламається, листя не падає, сусіди листя не палять.
Розумієте, коли живеш в квартирі такої історії не має взагалі. От просто зовсім.
Класно коли Ви вдома і геній із секти зроби сам, але для того щоб зрозуміти що щоденна робота є, Я у Вас і спитав, а хто це зробить коли віддаєте в оренду будинок. Настане капець газону (правильному, а не тому який косять 4 рази на рік (з люцерни чи шо?) і хто за це заплатить. І т.д
І Ейр вірно написав, власникам немає коли - вони роблять ту роботу, якої Ви вважаєте що не має.
Faceless написав:Чисто для справки - канализация у вас центральная, или септик с соответствующим обслуживанием? Как с вывозом мусора дела обстоят? Вода - скважина? Бывают ли частые перебои с электрикой (в селах это часто большая проблема, любой сильный дождь или снегопад - и все, кина не будет), есть ли генератор? Чистят ли подъездную дорогу зимой от снега, или своими силами? Нет ли проблемы с грызунами (кроты, в тяжелых случаях - выглядит как ковровая бомбардировка по участку, мыши)? Уборка листвы осенью, а особенно - нюанс ее утилизацией - тоже на вас? Ну еще есть нюансы, зависит от конкретного участка, высоты - может быть необходимость организовать дренаж, который периодически тоже обслуживать нужно.
Ну и надеюсь, и вам повезло, нет соседей-огородников, которые могут под удобрение весной привезти прицеп гуана, и в радиусе пары километров получается зона отчуждения, эта же категория может и компостную кучу со всеми помоями и амном соорудить на самом видном месте у вашего узорного заборчика и подстриженного газончика, или свинарник поставить, и по утрам крысы размером с кота выходить на рандеву. Не с целью потроллить, просто понять, может у вас все эти нюансы либо легко решаемы либо проблема вообще не стоит.
Faceless, ви что , решили все страшилки в одном посте собрать? Самому не смешно? Эйру уже расписал, как вдумчивый выбор участка для дома помогает избежать большинства вышеперечисленных проблем. По вашей "справке"-а чем вам помогут эти данные, хотите меня подловить, так хотел бы насочинять, придумал бы историю покрасивше. Канализация-септик, обслуживание-раз в год выкачка и новая биозасыпка. Цена вопроса около 1000 гривен.(качаю на я) Вывоз мусора централизованный-25 гривен/месяц с прописанного. Вода-скважина 42 метра, дебет покрывает все потребности. Перебои с электрикой редкость(2-3 раза в год, обычно несколько часов,), есть и генератор и мощный безперебойник с внешними ак. Дороги чистят хорошо, жаловаться грех. Для отпугивания грызунов давно изобретены специальные устройства-работают; Среди соседе огородники есть но цивилизованные(узнавал зарание ) Вот на другом участке есть один гомнюк, там строить дом не стал.
Это не страшилки, это реальные проблемы и работы, с которыми (частично или полностью) регулярно стыкаются сотни тысяч людей Я ж не говорю, что частный дом - плохо. Но забот по частному дому куда больше, чем по квартире, и решаются они деньгами или личным временем + деньгами. Кому-то эти заботы даже в радость - каждому свое, как было написано на вратах Бухенвальда