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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1876187718781879
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:02

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Только не бассейн... Вот уж с чем точно "никакой возни".
Слушайте ну у вас риски пострадать от вильнолюдей - не меньше. Сосед может захотеть СТО замутить или мойку машин, или "клубный дом" этажей на 5-6 забабахать (а может и не сосед и не 5-6, а 25-26). Или просто свинок начать разводить. Своя, богом данная земля, расправляет крылья вильнолюдям и границы для полета фантазии тут гораздо шире, чем в "Ауруме" (простигосподи).


Вот уж вы въедливый, абы поспорить. :D Кто говорил, что совсем никакой возни, вы сами решаете, на какую возню готовы согласиться, а какую ну его нах. На походы в басик в каком нибудь "Пятом элементе" потратите времени (при условии регулярного пользования) сравнимо с собственным, но при этом там не будет плескаться 100500 незнакомых вам индивидумов. А что бы сосед не замутил СТО или что то в этом духе, нужно вдумчиво выбирать участок, который покупаете: не жлобится и не вестись на слишком маленькую площадь или узкий и длинный, ни коем случае не вблизи оживленной трассы но и не в чистом поле. О соседях поузнавать детально, нет ли неадекватов или пьяниц(наркоманов). Место должно быть не в низине, чтоб не заливало во время сильных дождей.
Ну в принципе все стандартно, примерно то же самое нужно делать и при покупке квартиры на вторичке. А по поводу того, что могут рядом забабахать двадцатипятиэтажку, то вероятность сего в Киеве повыше будет.


З чого все почалося

Зображення


Я коли Вас читаю, відчуваю себе невігласом і неробою. Тю пля, 4 рази газон покосить, на доріжках не смітити, паркан не ржавіє, автоматика не ламається, листя не падає, сусіди листя не палять.

Розумієте, коли живеш в квартирі такої історії не має взагалі. От просто зовсім.

Класно коли Ви вдома і геній із секти зроби сам, але для того щоб зрозуміти що щоденна робота є, Я у Вас і спитав, а хто це зробить коли віддаєте в оренду будинок. Настане капець газону (правильному, а не тому який косять 4 рази на рік (з люцерни чи шо?) і хто за це заплатить. І т.д

І Ейр вірно написав, власникам немає коли - вони роблять ту роботу, якої Ви вважаєте що не має.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:14

  Faceless написав:Чисто для справки - канализация у вас центральная, или септик с соответствующим обслуживанием? Как с вывозом мусора дела обстоят? Вода - скважина? Бывают ли частые перебои с электрикой (в селах это часто большая проблема, любой сильный дождь или снегопад - и все, кина не будет), есть ли генератор? Чистят ли подъездную дорогу зимой от снега, или своими силами? Нет ли проблемы с грызунами (кроты, в тяжелых случаях - выглядит как ковровая бомбардировка по участку, мыши)? Уборка листвы осенью, а особенно - нюанс ее утилизацией - тоже на вас?
Ну еще есть нюансы, зависит от конкретного участка, высоты - может быть необходимость организовать дренаж, который периодически тоже обслуживать нужно.

Ну и надеюсь, и вам повезло, нет соседей-огородников, которые могут под удобрение весной привезти прицеп гуана, и в радиусе пары километров получается зона отчуждения, эта же категория может и компостную кучу со всеми помоями и амном соорудить на самом видном месте у вашего узорного заборчика и подстриженного газончика, или свинарник поставить, и по утрам крысы размером с кота выходить на рандеву.
Не с целью потроллить, просто понять, может у вас все эти нюансы либо легко решаемы либо проблема вообще не стоит.


Faceless, ви что , решили все страшилки в одном посте собрать? Самому не смешно?
Эйру уже расписал, как вдумчивый выбор участка для дома помогает избежать большинства вышеперечисленных проблем.
По вашей "справке"-а чем вам помогут эти данные, хотите меня подловить, так хотел бы насочинять,
придумал бы историю покрасивше.
Канализация-септик, обслуживание-раз в год выкачка и новая биозасыпка. Цена вопроса около 1000 гривен.(качаю на я)
Вывоз мусора централизованный-25 гривен/месяц с прописанного.
Вода-скважина 42 метра, дебет покрывает все потребности.
Перебои с электрикой редкость(2-3 раза в год, обычно несколько часов,), есть и генератор и мощный безперебойник с внешними ак.
Дороги чистят хорошо, жаловаться грех.
Для отпугивания грызунов давно изобретены специальные устройства-работают;
Среди соседе огородники есть но цивилизованные(узнавал зарание :D )
Вот на другом участке есть один гомнюк, там строить дом не стал. :(
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Это не страшилки, это реальные проблемы и работы, с которыми (частично или полностью) регулярно стыкаются сотни тысяч людей
Я ж не говорю, что частный дом - плохо. Но забот по частному дому куда больше, чем по квартире, и решаются они деньгами или личным временем + деньгами. Кому-то эти заботы даже в радость - каждому свое, как было написано на вратах Бухенвальда
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:33

  Faceless написав:Ну и надеюсь, и вам повезло, нет соседей-огородников, которые могут под удобрение весной привезти прицеп гуана, и в радиусе пары километров получается зона отчуждения, эта же категория может и компостную кучу со всеми помоями и амном соорудить на самом видном месте у вашего узорного заборчика и подстриженного газончика, или свинарник поставить, и по утрам крысы размером с кота выходить на рандеву.
Не с целью потроллить, просто понять, может у вас все эти нюансы либо легко решаемы либо проблема вообще не стоит.


завести гусей на лето это самое то
и понятно дело шобы картоха росла нужно минимум машину навоза завести.
дача она на то и дача - шобы шото крякало и картоха росла.
сейчас другая проблема - соседи которые приезжают на выходные и косят траву.
эти газонокасилки уже задрали - их нужно запретить. и штрафофать за их пользование
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Даааа... Называется копнули чуть вглубь и пошло-поехало. Лучше не копать. У нас идиллия в модных мопах, у вас - в частном секторе. Будем сохранять картинку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:21

  Faceless написав:Это не страшилки, это реальные проблемы и работы, с которыми (частично или полностью) регулярно стыкаются сотни тысяч людей
Я ж не говорю, что частный дом - плохо. Но забот по частному дому куда больше, чем по квартире, и решаются они деньгами или личным временем + деньгами. Кому-то эти заботы даже в радость - каждому свое, как было написано на вратах Бухенвальда


Ну хорошо, давайте так: вселяетесь вы в квартиру в новом доме такой же площади т.е. 200 м. кв.
Одной только квартплаты управляющая компания застройщика (от которой вы не отвертитесь) с вас возьмет в среднем 20 грн. за метр-4000 месяц. За эту сумму, которой нет в моих расходах, вполне можно нанять приходящего раз в неделю на парк часов садовника, который будет следить за участком. А если взять условный Тетрис с его 40 грн/метр, к ценовой планке которого будут со временем стремится все остальные? Какие ещё заботы-газовый котёл? Так сейчас и в квартирах их устанавливают в новых жк в том числе в Киеве, Львовский квартал например. Притом вам поставят самый дешевый и говённый, с которым действительно нужно будет периодически возится и все равно его ресурс будет втрое меньше того, который я выберу для себя. Про засирание канализации я вообще молчу-это скорее норма чем исключение в новых многоквартирных домах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

uaprofi написав:сейчас другая проблема - соседи которые приезжают на выходные и косят траву.
эти газонокасилки уже задрали - их нужно запретить. и штрафофать за их пользование


Лайфхак - шум от газонокосилки совершенно не вызывает негативных эмоций, если включаешь с утра свою пилораму :))
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:10

  Первый написав:
Простий приклад. Жуляни. 8 соток

Разом з тим, як йдеться у зверненні мешканців, незаконне будівництво порушує права власників прилеглої землі. Багатоповерхівка зводиться на відстані менш одного метра до сусідніх ділянок. При цьому, пляма забудови виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури.

https://www.unian.ua/society/u-zhulyana ... 74106.html

Я думаю під оренду піде як діти в школу.


Лондон-паарк?
Это там где Флай окружает Киев кавалиркаит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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