Додано: Вів 21 лип, 2020 00:28

Первый написав: З чого все почалося









Я коли Вас читаю, відчуваю себе невігласом і неробою. Тю пля, 4 рази газон покосить, на доріжках не смітити, паркан не ржавіє, автоматика не ламається, листя не падає, сусіди листя не палять.



Розумієте, коли живеш в квартирі такої історії не має взагалі. От просто зовсім.



Класно коли Ви вдома і геній із секти зроби сам, але для того щоб зрозуміти що щоденна робота є, Я у Вас і спитав, а хто це зробить коли віддаєте в оренду будинок. Настане капець газону (правильному, а не тому який косять 4 рази на рік (з люцерни чи шо?) і хто за це заплатить. І т.д



І Ейр вірно написав, власникам немає коли - вони роблять ту роботу, якої Ви вважаєте що не має. З чого все почалосяЯ коли Вас читаю, відчуваю себе невігласом і неробою. Тю пля, 4 рази газон покосить, на доріжках не смітити, паркан не ржавіє, автоматика не ламається, листя не падає, сусіди листя не палять.Розумієте, коли живеш в квартирі такої історії не має взагалі. От просто зовсім.Класно коли Ви вдома і геній із секти зроби сам, але для того щоб зрозуміти що щоденна робота є, Я у Вас і спитав, а хто це зробить коли віддаєте в оренду будинок. Настане капець газону (правильному, а не тому який косять 4 рази на рік (з люцерни чи шо?) і хто за це заплатить. І т.дІ Ейр вірно написав, власникам немає коли - вони роблять ту роботу, якої Ви вважаєте що не має.

Опять, двадцать пять!Дійсно, почалося з того, що ейр стверджував, що у людей які живуть у приватних будинках нема часу навіть у вікно подивитисяІ ось я тут, від суцільних турбот мабуть, сиджу и два дні відповідаю на питання доброзичливих форумчанЧи не здається вам, що тут якась невідповідність?Значить 4 рази на рік по годині-півтори витратити на не тяжку роботу на власному подвірьї для вас невиправна втрата часу? А скажіть будь ласка, скільки десятків чи сотень годин життя ви витрачаєте кожен рік стоячи в корках? Чи це вам в радість і не рахується?Йдемо далі, на доріжках не смітити значить проблема, а у себе в квартирі чи парадному ви смітите?Слідуючий пункт про паркан: відповідаю, так не ржавіє, тому що зроблений з каменю, нержавіючої сталі та оцинкованої сітки.За автоматику вже пояснював,повторюватися не буду.Листя падає (раз на рік-восени, як це не дивно), прибирається в деяких місцях, щоб замульчувати землю в інших. Цим опікується дитина, (маючи відповідні стимули) витрачаючи на все про все години 3 (раз на рік!)Ви кажете, що живучи в квартирі немає історії з палінням листя наприклад, а чи не здаеться вам що це мяко кажучи не зовсім правда? Сам неодноразово спостерігав це явище на кіївських подвірьях, коли дим закриває пів мікрорайону. А горіння торфовищ кожен рік-ні не чули? Про аромати ПОХа і згадувати не хочеться. В порівнянні з тією хімічною атакою, машина гною за сотню метрів, як моська проти слона.А історія з проривом труб і відключенням води, танцями у вас над головою в три години ночі, чергами до ліфтів в двадцятип'ятиповерхівці, постійним смогом від авто і т.д. і т.п. де має місце-в приватному будинку чи квартирі?Про капець газону- я вже натякав, але у багатьох тут мабуть вічний бан у гуглі. Так ось, перші посилання яке вилізли: не дякуйтеп.с. Я старанно відповів на ваші питання, тепер і ви, будьте ласкаві, розкажіть по правилу взаємності, які обьєкти і по якій ціні ви купили за останній рік, сподіваючись на зростання активу в ціні.