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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 05:39
До чего-ж я толерантный к офтопу, но прополка бурьянов - ту мач.
Курс влияет на рынок аренды, коронавирус, глобальное потепление, демография и трудовая миграция, медицина и образование. Что угодно.
Но как дачная рутина мне поможет как рантье или как арендатору?
Последние несколько страниц вспоминаю Прохожего и медленное шевеление элементами лица.
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