Додано: Вів 21 лип, 2020 09:16

hume написав: На ваших глазах происходит вербовка ваших арендаторов в частный сектор кагарлыка На ваших глазах происходит вербовка ваших арендаторов в частный сектор кагарлыка



давайте признаем шо в этом году аренда дач и домов побила все рекорды

так шо почему бы и не обсудить аспекты аренды дач и домов

киев пустой, как ни приезжаю - поражаюсь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.