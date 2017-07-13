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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 05:39
До чего-ж я толерантный к офтопу, но прополка бурьянов - ту мач.
Курс влияет на рынок аренды, коронавирус, глобальное потепление, демография и трудовая миграция, медицина и образование. Что угодно.
Но как дачная рутина мне поможет как рантье или как арендатору?
Последние несколько страниц вспоминаю Прохожего и медленное шевеление элементами лица.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 07:59
rjkz написав:
До чего-ж я толерантный к офтопу, но прополка бурьянов - ту мач.
Курс влияет на рынок аренды, коронавирус, глобальное потепление, демография и трудовая миграция, медицина и образование. Что угодно.
Но как дачная рутина мне поможет как рантье или как арендатору?
Последние несколько страниц вспоминаю Прохожего и медленное шевеление элементами лица.
На ваших глазах происходит вербовка ваших арендаторов в частный сектор кагарлыка
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hume
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Додано: Вів 21 лип, 2020 08:29
hume написав: rjkz написав:
До чего-ж я толерантный к офтопу, но прополка бурьянов - ту мач.
Курс влияет на рынок аренды, коронавирус, глобальное потепление, демография и трудовая миграция, медицина и образование. Что угодно.
Но как дачная рутина мне поможет как рантье или как арендатору?
Последние несколько страниц вспоминаю Прохожего и медленное шевеление элементами лица.
На ваших глазах происходит вербовка ваших арендаторов в частный сектор кагарлыка
Прочитал Ваш пост и полчаса рвал на себе волосы. Их итак не много было. Теперь совсем не осталось.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:16
hume написав:
На ваших глазах происходит вербовка ваших арендаторов в частный сектор кагарлыка
давайте признаем шо в этом году аренда дач и домов побила все рекорды
так шо почему бы и не обсудить аспекты аренды дач и домов
киев пустой, как ни приезжаю - поражаюсь
зато у нас в товариществе движ и гульба блин, понаезжало пистоты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:28
drevlyanin написав:
...
п.с. Я старанно відповів на ваші питання, тепер і ви, будьте ласкаві, розкажіть по правилу взаємності, які обьєкти і по якій ціні ви купили за останній рік, сподіваючись на зростання активу в ціні.
Багато букв не означає відповіді на питання.
Я завжди роблю те що пишу:-)
Тому дивіться як необхідно відповідати на питання.
В минулому році придбав з розтермінуванням у Жк Варшавський. Будинок місяць як здано. Думаю здати чи продати...
продавати не сильно хочеться, оскільки саме куплені мною квадратні метри будуть рости, та й не зрозуміло що купити, щоб було таке ж перспективне.
Тому мабудь здам. Але Я в житті ніколи нічого не здавав:-(
А від Вас так і не дочекався фоточки газону з люцерни.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:35
Первый написав:
В минулому році придбав з розтермінуванням у Жк Варшавський. Будинок місяць як здано. Думаю здати чи продати...
продавати не сильно хочеться, оскільки саме куплені мною квадратні метри будуть рости, та й не зрозуміло що купити, щоб було таке ж перспективне.
имхо самую рабочую схему рассказывала трибека - ее знакомая семейная пара покупает котлованы, делает ремонты и посдавав лет 5-7 успешно проваливает с пока не уставшим ремонтом, поимев все возможные бенефиты
как по мне - идеально, при условии шо экономика будет стабильной и будут столь же стабильно закладываться новые котлованы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:14
kingkongovets ККЦ, ти дійсно безробітний?
Працевлаштуватись - не думаєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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