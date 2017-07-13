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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 лип, 2020 12:03
почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
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antonivs3
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:33
antonivs3 написав:
почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
багатые - они тоже плачут (С)
Зы очевидно, что лучше всего - это квартира И дом, а также машина на каждого члена семьи, включая кота, яхта и личный самолет
ззы дом не может быть дешевле, потому что (1) его не греют соседи (2) он большей площади (3) есть участок (4) есть подъездная дорога (5) он далеко от места работы и культурной жизни
зззы но воздух чище и по голове тебе соседи пятками не стучат
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adeges
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:57
adeges написав:
..
Зы очевидно, что лучше всего - это квартира ..
та да, спор ниачем. Квартира дешевле и практичней; дом - это "сэмэйное гнэздо", экология, почесать яйцо на крыльцо и т.д...
Тем не менее, в типичную "американскую" мечту входит таки дом, а не кавалирка в человейнике. В суровые украинские реалии такие мечты не пролазят, потому цоколь в Закиеве наше ффсё
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