RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1878187918801881
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:03

почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 07.08.17
Подякував: 841 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:33

  antonivs3 написав:почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще


багатые - они тоже плачут (С)

Зы очевидно, что лучше всего - это квартира И дом, а также машина на каждого члена семьи, включая кота, яхта и личный самолет
ззы дом не может быть дешевле, потому что (1) его не греют соседи (2) он большей площади (3) есть участок (4) есть подъездная дорога (5) он далеко от места работы и культурной жизни
зззы но воздух чище и по голове тебе соседи пятками не стучат
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 14.03.06
Подякував: 204 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:57

  adeges написав:..
Зы очевидно, что лучше всего - это квартира ..

та да, спор ниачем. Квартира дешевле и практичней; дом - это "сэмэйное гнэздо", экология, почесать яйцо на крыльцо и т.д...
Тем не менее, в типичную "американскую" мечту входит таки дом, а не кавалирка в человейнике. В суровые украинские реалии такие мечты не пролазят, потому цоколь в Закиеве наше ффсё
sequence
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 29.12.15
Подякував: 513 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:29

  sequence написав:
  hume написав:..
На ваших глазах происходит вербовка ваших арендаторов в частный сектор кагарлыка

Жена вчера вернулась с МРТ и послала к xерам все мечты о кагарлыках и прочих странных методах самоубийства

А шо такое МРТ и каким боком оно к прилёту с Австралии?
барабашов
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 16.06.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:07

  sequence написав:
  adeges написав:..
Зы очевидно, что лучше всего - это квартира ..

та да, спор ниачем. Квартира дешевле и практичней; дом - это "сэмэйное гнэздо", экология, почесать яйцо на крыльцо и т.д...
Тем не менее, в типичную "американскую" мечту входит таки дом, а не кавалирка в человейнике. В суровые украинские реалии такие мечты не пролазят, потому цоколь в Закиеве наше ффсё

У вас есть друзья Вашего круга общения детства и юношества, что уехал даже в 90е при Кравчуке смогли купить там в штатах дом метров так на :mrgreen: триста-пятьсот либо за кэш либо выплатив за это время кредит, причём не в трёх часах езды от NY или LA а там где и при Клинтоне особняк стоил под лям?
Кстати - а сколько Вам лет? А то одно бэЭмвэшное черкасское дарование уже проколось на своём выпускном этим летом
А так сладко пел,как Респект00, пока идеал машины не проявился :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 16.06.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Проект "Сквоттер" по-каталонски: https://news.finance.ua/ru/news/-/47494 ... e-kvartiry
airmax78
 
Повідомлень: 35452
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:47

  antonivs3 написав:почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще

Астанавитесь!(с) Не разрушайте картину идиллической и недорогой загородной жизни от Древлянина.
airmax78
 
Повідомлень: 35452
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:31

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще

Астанавитесь!(с) Не разрушайте картину идиллической и недорогой загородной жизни от Древлянина.


Ну вот опять ОП рыбальского засветился. Может наконец и вы поделитесь опытом (без адесских фантазий): какие дома и квартиры здавали лично (в соответствии с темой ветки) или хотя бы имели в собственности и жили в них хоть год? Что нету таких? Ой как неожиданно :mrgreen:
Не зря вам Прохожий Петросяна вручал, а Сомик и КК тролят постоянно, ой не зря.
п.с. Ипическую сагу с голосухой н-лет назад можете сюда не приписывать.
drevlyanin
 
Повідомлень: 45
З нами з: 01.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Владел 4-мя квартирами. Как живут в них очень хорошо видел по трем. Сдавал одну. Продолжаю сдавать 2 машиноместа (то 2, то 3). В частном доме - да, не жил никогда. Но решил хоть тут не испытывать все на себе, а поучиться на чужих ошибках.
airmax78
 
Повідомлень: 35452
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4164 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1878187918801881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4846, 4847, 4848
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
48474 5694545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 01:29
Yuri_T
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1562)
22.07.2020 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.