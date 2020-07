Додано: Вів 21 лип, 2020 13:33

antonivs3 написав: почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.

ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.

багатые - они тоже плачут (С)



Зы очевидно, что лучше всего - это квартира И дом, а также машина на каждого члена семьи, включая кота, яхта и личный самолет

ззы дом не может быть дешевле, потому что (1) его не греют соседи (2) он большей площади (3) есть участок (4) есть подъездная дорога (5) он далеко от места работы и культурной жизни

