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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 01:51
airmax78 написав:
Владел 4-мя квартирами.
вы так написали, как будто одновременно владели.
первую, полученную по-наследству, - продали.
вторую, купленную, продали с большим убытком.
третью, купленную, продали без прибыли.
четвертую купили. типа, для жизни.
всё время жили в арендованных, в своей не жили вовсе. кроме розового детства на поскоте. в доме не жили.
так что не нужно ля-ля.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 22 лип, 2020 01:57
В частном доме - да, не жил никогда. Но решил хоть тут не испытывать все на себе, а поучиться на чужих ошибках.[/quote]
Вот, не читал, но осуждаю, сосед напел Паваротти и т.д.
Макс, жизнь слишком коротка и в ней нужно успеть совершить все ошибки.
п.с. Вы уверены, что можете доверять чужому мнению, особенно не знакомых вам людей?
п.п.с. Родственница снимает длительно двушку-совкошлак на святошино. До карантина платила 8000
с апреля снизили до 5000.
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drevlyanin
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Додано: Сер 22 лип, 2020 02:30
Первый написав: drevlyanin написав:
...
п.с. Я старанно відповів на ваші питання, тепер і ви, будьте ласкаві, розкажіть по правилу взаємності, які обьєкти і по якій ціні ви купили за останній рік, сподіваючись на зростання активу в ціні.
Багато букв не означає відповіді на питання.
Я завжди роблю те що пишу:-)
Тому дивіться як необхідно відповідати на питання.
В минулому році придбав з розтермінуванням у Жк Варшавський. Будинок місяць як здано. Думаю здати чи продати...
продавати не сильно хочеться, оскільки саме куплені мною квадратні метри будуть рости, та й не зрозуміло що купити, щоб було таке ж перспективне.
Тому мабудь здам. Але Я в житті ніколи нічого не здавав:-(
А від Вас так і не дочекався фоточки газону з люцерни.
На які конкретно питання я не відповів, тільки без круть-верть як писав Захар?
І будь ласка пруф, де я обіцяв фото люцерни (до речі, без гугління змогли б цю рослину опізнати), чи пост де ви хоча б просили його надати. Мабудь немає? Маніпуляції знову і знову
За часткову відповідь на моє питання дякую(ціна не вказана та вимагати цього від вас я ясна річ не можу), але ж ви не так давно писали, мовляв здача квартир в оренду ментально вам не підходить.
п.с. Фото власних помешкань на цьому форумі ніхто не викладає, наскільки я памьятаю, окрім Флая.
І то це було щоб потролити публіку.
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drevlyanin
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