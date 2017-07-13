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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 01:51
airmax78 написав:
Владел 4-мя квартирами.
вы так написали, как будто одновременно владели.
первую, полученную по-наследству, - продали.
вторую, купленную, продали с большим убытком.
третью, купленную, продали без прибыли.
четвертую купили. типа, для жизни.
всё время жили в арендованных, в своей не жили вовсе. кроме розового детства на поскоте. в доме не жили.
так что не нужно ля-ля.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 22 лип, 2020 01:57
В частном доме - да, не жил никогда. Но решил хоть тут не испытывать все на себе, а поучиться на чужих ошибках.[/quote]
Вот, не читал, но осуждаю, сосед напел Паваротти и т.д.
Макс, жизнь слишком коротка и в ней нужно успеть совершить все ошибки.
п.с. Вы уверены, что можете доверять чужому мнению, особенно не знакомых вам людей?
п.п.с. Родственница снимает длительно двушку-совкошлак на святошино. До карантина платила 8000
с апреля снизили до 5000.
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drevlyanin
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Додано: Сер 22 лип, 2020 02:30
Первый написав: drevlyanin написав:
...
п.с. Я старанно відповів на ваші питання, тепер і ви, будьте ласкаві, розкажіть по правилу взаємності, які обьєкти і по якій ціні ви купили за останній рік, сподіваючись на зростання активу в ціні.
Багато букв не означає відповіді на питання.
Я завжди роблю те що пишу:-)
Тому дивіться як необхідно відповідати на питання.
В минулому році придбав з розтермінуванням у Жк Варшавський. Будинок місяць як здано. Думаю здати чи продати...
продавати не сильно хочеться, оскільки саме куплені мною квадратні метри будуть рости, та й не зрозуміло що купити, щоб було таке ж перспективне.
Тому мабудь здам. Але Я в житті ніколи нічого не здавав:-(
А від Вас так і не дочекався фоточки газону з люцерни.
На які конкретно питання я не відповів, тільки без круть-верть як писав Захар?
І будь ласка пруф, де я обіцяв фото люцерни (до речі, без гугління змогли б цю рослину опізнати), чи пост де ви хоча б просили його надати. Мабудь немає? Маніпуляції знову і знову
За часткову відповідь на моє питання дякую(ціна не вказана та вимагати цього від вас я ясна річ не можу), але ж ви не так давно писали, мовляв здача квартир в оренду ментально вам не підходить.
п.с. Фото власних помешкань на цьому форумі ніхто не викладає, наскільки я памьятаю, окрім Флая.
І то це було щоб потролити публіку.
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drevlyanin
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Додано: Сер 22 лип, 2020 03:23
drevlyanin именно своих и на этой ветке - вроде как не уместно, а арендные периодически выкладывают. Так на вскидку, hume выкладывал.
Я этого не делаю, дорожа своей приватностью.
То, как Первый предполагает распорядиться Варшавским - более чем здраво.
1. Получил профит как от инвестиции в котлован.
2. Очевидно цена объекта значительно вырастет после ввода метро в эксплуатацию.
3. Пуркуа-бы и не па в ожидании роста цены заполучить арендный доход.
У меня подобные планы касательно виноградаря за исключением того, что по п1. имею офигенный влет.
"Вести с полей" - инфа из вторых рук, в Ирпене была продана 29 м2 квартира за 32 куе. Новострой. Других подробностей не имеется, сорри, пришлось прервать разговор.
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rjkz
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Додано: Сер 22 лип, 2020 06:51
rjkz написав:
"Вести с полей" - инфа из вторых рук, в Ирпене была продана 29 м2 квартира за 32 куе. Новострой. Других подробностей не имеется, сорри, пришлось прервать разговор.
С ремонтом что-ли ? Как то больше чем 1000 за кв.м. для Ирпеня сильно овер. Не ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Сер 22 лип, 2020 07:15
antonivs3 написав:
почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
Клоунов развелось...
Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?
Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.
Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))
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xio13
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:17
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Владел 4-мя квартирами.
вы так написали, как будто одновременно владели.
первую, полученную по-наследству, - продали.
вторую, купленную, продали с большим убытком.
третью, купленную, продали без прибыли.
четвертую купили. типа, для жизни.
всё время жили в арендованных, в своей не жили вовсе. кроме розового детства на поскоте. в доме не жили.
так что не нужно ля-ля.
А для того, чтобы понять что представляет из себя дом и квартира, и с какими проблемами сталкиваются жильцы - надо обязательно одновременно владеть несколькими квартирами?
Юрий, вы становитесь копией Сомика.
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airmax78
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