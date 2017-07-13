RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1880188118821883>
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:51

  airmax78 написав:Владел 4-мя квартирами.

вы так написали, как будто одновременно владели.
первую, полученную по-наследству, - продали.
вторую, купленную, продали с большим убытком.
третью, купленную, продали без прибыли.
четвертую купили. типа, для жизни.
всё время жили в арендованных, в своей не жили вовсе. кроме розового детства на поскоте. в доме не жили.
так что не нужно ля-ля.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14861
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 4387 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:57

В частном доме - да, не жил никогда. Но решил хоть тут не испытывать все на себе, а поучиться на чужих ошибках.[/quote]

Вот, не читал, но осуждаю, сосед напел Паваротти и т.д.
Макс, жизнь слишком коротка и в ней нужно успеть совершить все ошибки.
п.с. Вы уверены, что можете доверять чужому мнению, особенно не знакомых вам людей?
п.п.с. Родственница снимает длительно двушку-совкошлак на святошино. До карантина платила 8000
с апреля снизили до 5000.
drevlyanin
 
Повідомлень: 48
З нами з: 01.04.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 02:30

  Первый написав:
  drevlyanin написав:...
п.с. Я старанно відповів на ваші питання, тепер і ви, будьте ласкаві, розкажіть по правилу взаємності, які обьєкти і по якій ціні ви купили за останній рік, сподіваючись на зростання активу в ціні.


Багато букв не означає відповіді на питання.
Я завжди роблю те що пишу:-)
Тому дивіться як необхідно відповідати на питання.
В минулому році придбав з розтермінуванням у Жк Варшавський. Будинок місяць як здано. Думаю здати чи продати...
продавати не сильно хочеться, оскільки саме куплені мною квадратні метри будуть рости, та й не зрозуміло що купити, щоб було таке ж перспективне.
Тому мабудь здам. Але Я в житті ніколи нічого не здавав:-(

А від Вас так і не дочекався фоточки газону з люцерни.



На які конкретно питання я не відповів, тільки без круть-верть як писав Захар?
І будь ласка пруф, де я обіцяв фото люцерни (до речі, без гугління змогли б цю рослину опізнати), чи пост де ви хоча б просили його надати. Мабудь немає? Маніпуляції знову і знову :(
За часткову відповідь на моє питання дякую(ціна не вказана та вимагати цього від вас я ясна річ не можу), але ж ви не так давно писали, мовляв здача квартир в оренду ментально вам не підходить.
п.с. Фото власних помешкань на цьому форумі ніхто не викладає, наскільки я памьятаю, окрім Флая.
І то це було щоб потролити публіку.
drevlyanin
 
Повідомлень: 48
З нами з: 01.04.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 03:23

drevlyanin именно своих и на этой ветке - вроде как не уместно, а арендные периодически выкладывают. Так на вскидку, hume выкладывал.
Я этого не делаю, дорожа своей приватностью.
То, как Первый предполагает распорядиться Варшавским - более чем здраво.
1. Получил профит как от инвестиции в котлован.
2. Очевидно цена объекта значительно вырастет после ввода метро в эксплуатацию.
3. Пуркуа-бы и не па в ожидании роста цены заполучить арендный доход.

У меня подобные планы касательно виноградаря за исключением того, что по п1. имею офигенный влет.

"Вести с полей" - инфа из вторых рук, в Ирпене была продана 29 м2 квартира за 32 куе. Новострой. Других подробностей не имеется, сорри, пришлось прервать разговор.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4956 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 06:51

  rjkz написав:
"Вести с полей" - инфа из вторых рук, в Ирпене была продана 29 м2 квартира за 32 куе. Новострой. Других подробностей не имеется, сорри, пришлось прервать разговор.


С ремонтом что-ли ? Как то больше чем 1000 за кв.м. для Ирпеня сильно овер. Не ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 925
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:15

  antonivs3 написав:почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще


Клоунов развелось...

Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?

Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.

Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))
xio13
 
Повідомлень: 586
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:17

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Владел 4-мя квартирами.

вы так написали, как будто одновременно владели.
первую, полученную по-наследству, - продали.
вторую, купленную, продали с большим убытком.
третью, купленную, продали без прибыли.
четвертую купили. типа, для жизни.
всё время жили в арендованных, в своей не жили вовсе. кроме розового детства на поскоте. в доме не жили.
так что не нужно ля-ля.

А для того, чтобы понять что представляет из себя дом и квартира, и с какими проблемами сталкиваются жильцы - надо обязательно одновременно владеть несколькими квартирами? Вроде ж наоборот: когда у тебя одновременно несколько квартир - тебе на многие проблемы просто насрать - это не твои проблемы - это проблемы арендаторов.
Юрий, вы становитесь копией Сомика.
airmax78
 
Повідомлень: 35459
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:39

  xio13 написав:
  antonivs3 написав:почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще


Клоунов развелось...

Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?

Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.

Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))


Ти здаєш будинок в оренду. Хто відповідальний за 8 соток газону?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15563
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2072 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:53

  барабашов написав:..
У вас есть друзья Вашего круга общения детства и юношества, что уехал даже в 90е при Кравчуке смогли купить там в штатах дом метров так на :mrgreen: триста-пятьсот либо за кэш либо выплатив за это время кредит, причём не в трёх часах езды от NY или LA а там где и при Клинтоне особняк стоил под лям?
Кстати - а сколько Вам лет? А то одно бэЭмвэшное черкасское дарование уже проколось на своём выпускном этим летом
А так сладко пел,как Респект00, пока идеал машины не проявился :mrgreen:

Друзья есть. Полкурса факультета кибернетики КГУ выпуска миллениума свалили. Жизь разбросала кого куда, в основном Торонто, Монреаль, NY, Сидней, Мюнхен (Германия тогда обявила о наборе 40 тыс. программеров). Были и знакомые, что стали владельцами инвестфондов в США, работали там с Мишей Малышевым.
Еще вопросы?
sequence
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 29.12.15
Подякував: 515 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:56

  xio13 написав:..
Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.
..

Вам же русским по белому пишут - можно и экономнее, но все время или рачки стоят или лопатой снег отгребать.
Сэкономленные деньги - заработанные деньги. Так и считайте - выгребли три куба снега, заработал виртуально 1000 грн, забетонировал дорожку - виртуальные 5000 грн. Будете виртуальным миллионером
sequence
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 29.12.15
Подякував: 515 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1880188118821883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4848, 4849, 4850
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
48496 5699008
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 12:12
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87934)
22.07.2020 12:16
Беларусь (653)
22.07.2020 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.