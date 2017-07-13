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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1880188118821883
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  xio13 написав:Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?

Они там ишачат как папа карло
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:05

  xio13 написав:
  antonivs3 написав:почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще


Клоунов развелось...

Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?

Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.

Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))

60% таких домов простых украинцев находятся в перманентном ремонте. 20% в аварийном состоянии. 10% уже стоят заброшенными.
О том как мутят с газом в частном секторе - даже не буду поднимать тему. Там ПЦ. Если бы народ оплачивал весь потребленный газ - заброшенными стояли бы уже %%30 таких домов.
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  #<1 ... 1880188118821883
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