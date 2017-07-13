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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:02
xio13 написав:
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Они там ишачат как папа карло
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:05
xio13 написав: antonivs3 написав:
почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
Клоунов развелось...
Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?
Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.
Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))
60% таких домов простых украинцев находятся в перманентном ремонте. 20% в аварийном состоянии. 10% уже стоят заброшенными.
О том как мутят с газом в частном секторе - даже не буду поднимать тему. Там ПЦ. Если бы народ оплачивал весь потребленный газ - заброшенными стояли бы уже %%30 таких домов.
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