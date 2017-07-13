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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:02
xio13 написав:
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Они там ишачат как папа карло
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:05
xio13 написав: antonivs3 написав:
почитал прения дом против квартира. со своего опыта, хочу сказать, шо если все делать самому, то дача это не дача, а каторга. к тому же требующая постоянных денежных вливаний. может разорюсь на подобие автополива, тогда хотя бы в жару будет чуть свободнее.
ps на даче, как у конговца, только газон, дерева, пара грядок с зеленью, даже бассейна нет, мини-пруд, который тем не менее нужно вычерпывать дотла хотя бы раз в 2 сезона.
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
Клоунов развелось...
Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?
Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.
Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))
60% таких домов простых украинцев находятся в перманентном ремонте. 20% в аварийном состоянии. 10% уже стоят заброшенными.
О том как мутят с газом в частном секторе - даже не буду поднимать тему. Там ПЦ. Если бы народ оплачивал весь потребленный газ - заброшенными стояли бы уже %%30 таких домов.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:24
airmax78 написав:
..
60% таких домов простых украинцев находятся в перманентном ремонте. 20% в аварийном состоянии. 10% уже стоят заброшенными.
О том как мутят с газом в частном секторе - даже не буду поднимать тему. Там ПЦ. Если бы народ оплачивал весь потребленный газ - заброшенными стояли бы уже %%30 таких домов.
многие и свалили бы, но стоимость дома-развалюхи бесконечно приближается к стоимости земли, на которой он стоит, а стоимость земли в ипенях бесконечно стремится к нулю.
приходится половину пэнсии тратить на жратву, половину - на текущие ремонты. В моменты холодной зимы и проблем со здоровьем это отображается кассовым разрывом и дикой популярностью заведений типа "Гроши до зарплати"
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:10
xio13 написав: antonivs3 написав:
те знакомые, кто живет за городом и реально не парятся, только на водителей тратят озвученные тут кем-то 40тыс в месяц. а еще охоронци, уборщица, и небольшой отряд приходящих- по газону, по саду, иногда ландшафтники для коррекции и хз кто еще
Клоунов развелось...
Уборщики, охоронщики, ландшафтники ))
Как 50% нищего населения украины живет в частных домах и еще не обанкротилось?
Или может те кто в киев на работу ездит с пригорода живя в частных домах, это они 40 тыс тратят на транспорт?
Упоротым еще раз: затрат в частном доме нету никаких соизмеримо выших чем в квартире. Единственный момент отопление, тут нужно продумывать зимой некоторые нюансы.
Или мне для 8 соток газона нужно нанимать специалиста с Гваделупы с 3 дипломами?))) Или через неделю ландшафтного дизайнера что бы 10 туй не рухнуло?)))
та сам ты упоротый клоун. читай, медленно шевеля прорезью на лице- те знакомые, которые РЕАЛЬНО не парятся (газонами, садом, траблами с поливом, кошением, обработкой, обрезкой и хз шо еще).
дача была дачей у меня в детстве, когда впахивали деда с бабушкой, и 20 лет назад, когда я приезжал с поллитрой и пачкой элэма, бухал и лежал на пляже. только похожа была дача (участок), без деды и бабы тогда на заброшку.
и таки да- вычерпываю именно ведром. теперь придется кого-то нанимать- спине хана.
если шо, про сравнивать несравнимые площади- у меня квартиры от 62 до 110метров, дача- 33 квадрата на 8ми сотках. специалиста из залупы не нанимаю, но поддерживать все это на плаву приходится постоянно.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:16
шоб совсем уж не загонять вас двух таких розочковых под лавку, скажу, что если все же сравнивать гемор частного дома с квартирой + гемор на даче, то лучше жить в доме.
но тут одна проблема есть- если дом в Киеве, то хочется на природу сбежать, а если дом за Киевом, то или удаленка/фриланс или каждый день выделять доп.час(-ы) на дорогу.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:29
antonivs3 написав:
шоб совсем уж не загонять вас двух таких розочковых под лавку, скажу, что если все же сравнивать гемор частного дома с квартирой + гемор на даче, то лучше жить в доме.
но тут одна проблема есть- если дом в Киеве, то хочется на природу сбежать, а если дом за Киевом, то или удаленка/фриланс или каждый день выделять доп.час(-ы) на дорогу.
Часто и три - четыре часа в день на дорогу - это не решение.(несколько раз в году бывает снег, дождь, гололёд, аварии, или законы "не брать стоячих",...)Стоит подходить системно: к развитию инфраструктуры ОТ.
С этого момента начинается настоящий геморой.
...Постоянно на ходу - машина то же "просит хорошей дороги", а такого не бывает...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:09
sequence написав: барабашов написав:
..
У вас есть друзья Вашего круга общения детства и юношества, что уехал даже в 90е при Кравчуке смогли купить там в штатах дом метров так на
триста-пятьсот либо за кэш либо выплатив за это время кредит, причём не в трёх часах езды от NY или LA а там где и при Клинтоне особняк стоил под лям?
Кстати - а сколько Вам лет? А то одно бэЭмвэшное черкасское дарование уже проколось на своём выпускном этим летом
А так сладко пел,как Респект00, пока идеал машины не проявился
Друзья есть. Полкурса факультета кибернетики КГУ выпуска миллениума свалили. Жизь разбросала кого куда, в основном Торонто, Монреаль, NY, Сидней, Мюнхен (Германия тогда обявила о наборе 40 тыс. программеров). Были и знакомые, что стали владельцами инвестфондов в США, работали там с Мишей Малышевым.
Еще вопросы?
Выпуск 2000 года?
Со старших курсов Макса Соболева знал (он в Сиэтле с 97года)?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:24
барабашов написав:
..
Со старших курсов Макса Соболева знал (он в Сиэтле с 97года)?
2001. Со старших знал физматовцев, выпуска кажись 98, там уже по разному у всех. Был один знаток теории струн, что потом клеил аквариумы
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