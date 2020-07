Додано: Сер 22 лип, 2020 19:00

sequence написав: барабашов написав: ..

Со старших курсов Макса Соболева знал (он в Сиэтле с 97года)?

2001. Со старших знал физматовцев, выпуска кажись 98, там уже по разному у всех. Был один знаток теории струн, что потом клеил аквариумы



моя первая жена факультет кибернетики в универе в 92м закончила - перевелась с мехмата

поработала в инкибе несколько лет и пошла в бухгалтеры

знаю ее нескольких притрушенных однокурсников - тоже особых звезд никто не снискал, один все хотел казино разорвать и проиграл то ли две, то ли три квартиры в итоге

