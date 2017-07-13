Додано: Сер 22 лип, 2020 23:48

sequence написав: Вам же русским по белому пишут - можно и экономнее, но все время или рачки стоят или лопатой снег отгребать.

Сэкономленные деньги - заработанные деньги. Так и считайте - выгребли три куба снега, заработал виртуально 1000 грн, забетонировал дорожку - виртуальные 5000 грн. Будете виртуальным миллионером Вам же русским по белому пишут - можно и экономнее, но все время или рачки стоят или лопатой снег отгребать.Сэкономленные деньги - заработанные деньги. Так и считайте - выгребли три куба снега, заработал виртуально 1000 грн, забетонировал дорожку - виртуальные 5000 грн. Будете виртуальным миллионером

Одного "международного інвестора" уже математикой первый мокнул в субстанцию, но вижу других это не отпугнуло. Итак: средний слой снега, выпадающего за один раз зимой в наших краях, 4-5 см.Дорожка для хотьбы вполне достаточно 80 см (надеюсь вы не 150 кг живого весу?). Итого на погонном метре дорожки до 0,04 куба снега. Что бы насобирать 3 куба, нужно очистить 75 метров погонных дорожки! Нехилый должен быть участок,что бы столько было от крыльца до дороги, и это если не учитывать тот факт, что зачастую эти 4-5 см снега к обеду превращаются в 0, и значит можно просто забить на это дело.Теперь по бетону: в прошлом году с меня брали 800 гривен за укладку куба из под миксера. Делали новую дорожку на производстве-метр шириной и 8 см в толщины. За 5000 грн. положат 6,25 куба бетона или почти 80 метров погонных. Так вот любезный, смею вас заверить, что абсолютное большинство домов находятся на расстоянии не более 20 метров от дороги, а чаще всего 10-15.Такие глубокие знания особенностей жизни в частных домах, несомненно выдают вас как эксперта