Додано: Чет 23 лип, 2020 00:33

antonivs3 написав: та сам ты упоротый клоун. читай, медленно шевеля прорезью на лице- те знакомые, которые РЕАЛЬНО не парятся (газонами, садом, траблами с поливом, кошением, обработкой, обрезкой и хз шо еще).

дача была дачей у меня в детстве, когда впахивали деда с бабушкой, и 20 лет назад, когда я приезжал с поллитрой и пачкой элэма, бухал и лежал на пляже. только похожа была дача (участок), без деды и бабы тогда на заброшку.

и таки да- вычерпываю именно ведром. теперь придется кого-то нанимать- спине хана.

если шо, про сравнивать несравнимые площади- у меня квартиры от 62 до 110метров, дача- 33 квадрата на 8ми сотках. специалиста из залупы не нанимаю, но поддерживать все это на плаву приходится постоянно. та сам ты упоротый клоун. читай, медленно шевеля прорезью на лице- те знакомые, которые РЕАЛЬНО не парятся (газонами, садом, траблами с поливом, кошением, обработкой, обрезкой и хз шо еще).дача была дачей у меня в детстве, когда впахивали деда с бабушкой, и 20 лет назад, когда я приезжал с поллитрой и пачкой элэма, бухал и лежал на пляже. только похожа была дача (участок), без деды и бабы тогда на заброшку.и таки да- вычерпываю именно ведром. теперь придется кого-то нанимать- спине хана.если шо, про сравнивать несравнимые площади- у меня квартиры от 62 до 110метров, дача- 33 квадрата на 8ми сотках. специалиста из залупы не нанимаю, но поддерживать все это на плаву приходится постоянно.

Друзья,во первых давайте обойдёмся без свинства, поливая друг друга площадной бранью без всякого повода. А во вторых вот всё и открылось. Если бывать в доме или даче редкими наездами да и ещё это строение повидало виды как говорится, то естественно там телодвижений нужно больше. Они просто накапливаются за время вашего отсутствия+ без кап ремонта в таких случаях от текучки не избавиться. Кстати ровно то же самое было бы с квартирой-совкошлаком, бывай вы там только наездами.Но зачем ведром то черпать? Давно изобретены дренажные насосы, которые качают даже сильно загрязнённую воду со всяким мусором и стоят каких то 1500 грн. К чему этот мазохизм?Не знаю как у других, но у меня подход простой-если мне нравится возится например с виноградом, то его есть у меня, если смородина крыжовник, клубника (из-за той же спины) и многое другое мне не интересны, так я их и не завожу или выбросил. То же самое с газоном: ну не собираюсь я косить "класику" каждых 10 дней, потому посеян т.н. мавританский, требующий в разы меньше ухода и радующий глаз почти безпрерывным цветением. К тому же упавшая листва на нём практически не заметна.Не стоит ломится напролом, что бы подражать типа "общепринятым" вкусам. Выбирайте тот путь и стиль жизни, который для вас комфортен. (для эйра и первого- я не имел ввиду гадить вокруг, а то щас припишут черти что:wink: )п.с. С последней работы в Киеве "на дядю" уволился больше 20 лет назад. С тех пор на вольных хлебах и по собственным делам езжу в основном на велике или хожу пешком.