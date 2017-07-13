|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 23 лип, 2020 00:33
antonivs3 написав:
та сам ты упоротый клоун. читай, медленно шевеля прорезью на лице- те знакомые, которые РЕАЛЬНО не парятся (газонами, садом, траблами с поливом, кошением, обработкой, обрезкой и хз шо еще).
дача была дачей у меня в детстве, когда впахивали деда с бабушкой, и 20 лет назад, когда я приезжал с поллитрой и пачкой элэма, бухал и лежал на пляже. только похожа была дача (участок), без деды и бабы тогда на заброшку.
и таки да- вычерпываю именно ведром. теперь придется кого-то нанимать- спине хана.
если шо, про сравнивать несравнимые площади- у меня квартиры от 62 до 110метров, дача- 33 квадрата на 8ми сотках. специалиста из залупы не нанимаю, но поддерживать все это на плаву приходится постоянно.
Друзья,во первых давайте обойдёмся без свинства, поливая друг друга площадной бранью без всякого повода. А во вторых вот всё и открылось. Если бывать в доме или даче редкими наездами да и ещё это строение повидало виды как говорится, то естественно там телодвижений нужно больше. Они просто накапливаются за время вашего отсутствия+ без кап ремонта в таких случаях от текучки не избавиться. Кстати ровно то же самое было бы с квартирой-совкошлаком, бывай вы там только наездами.
Но зачем ведром то черпать? Давно изобретены дренажные насосы, которые качают даже сильно загрязнённую воду со всяким мусором и стоят каких то 1500 грн. К чему этот мазохизм?
Не знаю как у других, но у меня подход простой-если мне нравится возится например с виноградом, то его есть у меня, если смородина крыжовник, клубника (из-за той же спины) и многое другое мне не интересны, так я их и не завожу или выбросил. То же самое с газоном: ну не собираюсь я косить "класику" каждых 10 дней, потому посеян т.н. мавританский, требующий в разы меньше ухода и радующий глаз почти безпрерывным цветением. К тому же упавшая листва на нём практически не заметна.
Не стоит ломится напролом, что бы подражать типа "общепринятым" вкусам. Выбирайте тот путь и стиль жизни, который для вас комфортен. (для эйра и первого- я не имел ввиду гадить вокруг, а то щас припишут черти что:wink: )
п.с. С последней работы в Киеве "на дядю" уволился больше 20 лет назад. С тех пор на вольных хлебах и по собственным делам езжу в основном на велике или хожу пешком.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:38
drevlyanin написав:
Теперь по бетону: в прошлом году с меня брали 800 гривен за укладку куба из под миксера. Делали новую дорожку на производстве-метр шириной и 8 см в толщины. За 5000 грн. положат 6,25 куба бетона или почти 80 метров погонных. Так вот любезный, смею вас заверить, что абсолютное большинство домов находятся на расстоянии не более 20 метров от дороги, а чаще всего 10-15.
Такие глубокие знания особенностей жизни в частных домах, несомненно выдают вас как эксперта
Это если у вас идеальный участок в который без проблем заезжает миксер, земля под дорожки уже спланирована и уплотнена, а рабочие раскидывают бетон с идущего параллельно миксера
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3908
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:02
shapo написав:
..
Это если у вас идеальный участок в который без проблем заезжает миксер, земля под дорожки уже спланирована и уплотнена, а рабочие раскидывают бетон с идущего параллельно миксера
ага. и если не укладываешь сверху чем-то декоративным, чтобы покрасивше, а не цемент убогий.
Будет он тут рассказывать про содержание частного дома, как будто ни у кого окроме него нема.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:49
sequence написав: shapo написав:
..
Это если у вас идеальный участок в который без проблем заезжает миксер, земля под дорожки уже спланирована и уплотнена, а рабочие раскидывают бетон с идущего параллельно миксера
ага. и если не укладываешь сверху чем-то декоративным, чтобы покрасивше, а не цемент убогий.
Будет он тут рассказывать про содержание частного дома, как будто ни у кого окроме него нема.
А от того, что уложить "декоративное" на дорожку, её длина изменится?
Или может снег на неё падает с утроенной силой? Когда "аргументы" закончились, "сам дурак" здесь излюбленный ответ.
п.с. Если уж и у вас есть дом, поведайте нам о своих затруднениях, разберём их на запчасти.
Не, ну если там спадщина, помнящая Сталина, то соглашусь, работы с нею будет дофига.
п.п.с. Вчера узнал два кейса, подтверждающие слова КК.
1) Встретил знакомого, спрашиваю "где пропал, что давно не видно". Отвечает: "с мая месяца переехал на дачу, а свою квартиру сдал на полгода. Пока очень довольны. В следующем году планируем дочку отправить на учебу в Польшу и перебраться на дачу жить круглогодично".
2) Родственники, имеющие квартиру на трое и дачу на Десне, сейчас форсируют ремонт последней, с целью подготовить для круглогодичного проживания а квартиру то же планируют сдавать.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:15
В одной крупной ойти-аутсорс конторе (в народе "галера") активно опрашивают персонал, где желаете работать "после ковида": дома, в офисе, и там, и там.
Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п.
Такие вот в мире тенденции.
ДумайТЕ.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1757
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1002 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:25
Рыба-сом написав:
Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п.
И не только в западных, у нас тоже подобные идеи обсуждаются, в т.ч и в банках
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27659
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 6615 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый
і 8 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|48708
|5731420
|
|
|466
|199491
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|19836
|
|