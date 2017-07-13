Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:та сам ты упоротый клоун. читай, медленно шевеля прорезью на лице- те знакомые, которые РЕАЛЬНО не парятся (газонами, садом, траблами с поливом, кошением, обработкой, обрезкой и хз шо еще). дача была дачей у меня в детстве, когда впахивали деда с бабушкой, и 20 лет назад, когда я приезжал с поллитрой и пачкой элэма, бухал и лежал на пляже. только похожа была дача (участок), без деды и бабы тогда на заброшку. и таки да- вычерпываю именно ведром. теперь придется кого-то нанимать- спине хана. если шо, про сравнивать несравнимые площади- у меня квартиры от 62 до 110метров, дача- 33 квадрата на 8ми сотках. специалиста из залупы не нанимаю, но поддерживать все это на плаву приходится постоянно.
Друзья,во первых давайте обойдёмся без свинства, поливая друг друга площадной бранью без всякого повода. А во вторых вот всё и открылось. Если бывать в доме или даче редкими наездами да и ещё это строение повидало виды как говорится, то естественно там телодвижений нужно больше. Они просто накапливаются за время вашего отсутствия+ без кап ремонта в таких случаях от текучки не избавиться. Кстати ровно то же самое было бы с квартирой-совкошлаком, бывай вы там только наездами. Но зачем ведром то черпать? Давно изобретены дренажные насосы, которые качают даже сильно загрязнённую воду со всяким мусором и стоят каких то 1500 грн. К чему этот мазохизм? Не знаю как у других, но у меня подход простой-если мне нравится возится например с виноградом, то его есть у меня, если смородина крыжовник, клубника (из-за той же спины) и многое другое мне не интересны, так я их и не завожу или выбросил. То же самое с газоном: ну не собираюсь я косить "класику" каждых 10 дней, потому посеян т.н. мавританский, требующий в разы меньше ухода и радующий глаз почти безпрерывным цветением. К тому же упавшая листва на нём практически не заметна. Не стоит ломится напролом, что бы подражать типа "общепринятым" вкусам. Выбирайте тот путь и стиль жизни, который для вас комфортен. (для эйра и первого- я не имел ввиду гадить вокруг, а то щас припишут черти что:wink: ) п.с. С последней работы в Киеве "на дядю" уволился больше 20 лет назад. С тех пор на вольных хлебах и по собственным делам езжу в основном на велике или хожу пешком.
drevlyanin написав:Теперь по бетону: в прошлом году с меня брали 800 гривен за укладку куба из под миксера. Делали новую дорожку на производстве-метр шириной и 8 см в толщины. За 5000 грн. положат 6,25 куба бетона или почти 80 метров погонных. Так вот любезный, смею вас заверить, что абсолютное большинство домов находятся на расстоянии не более 20 метров от дороги, а чаще всего 10-15. Такие глубокие знания особенностей жизни в частных домах, несомненно выдают вас как эксперта
Это если у вас идеальный участок в который без проблем заезжает миксер, земля под дорожки уже спланирована и уплотнена, а рабочие раскидывают бетон с идущего параллельно миксера
shapo написав:.. Это если у вас идеальный участок в который без проблем заезжает миксер, земля под дорожки уже спланирована и уплотнена, а рабочие раскидывают бетон с идущего параллельно миксера
ага. и если не укладываешь сверху чем-то декоративным, чтобы покрасивше, а не цемент убогий. Будет он тут рассказывать про содержание частного дома, как будто ни у кого окроме него нема.
А от того, что уложить "декоративное" на дорожку, её длина изменится? Или может снег на неё падает с утроенной силой? Когда "аргументы" закончились, "сам дурак" здесь излюбленный ответ. п.с. Если уж и у вас есть дом, поведайте нам о своих затруднениях, разберём их на запчасти. Не, ну если там спадщина, помнящая Сталина, то соглашусь, работы с нею будет дофига. п.п.с. Вчера узнал два кейса, подтверждающие слова КК. 1) Встретил знакомого, спрашиваю "где пропал, что давно не видно". Отвечает: "с мая месяца переехал на дачу, а свою квартиру сдал на полгода. Пока очень довольны. В следующем году планируем дочку отправить на учебу в Польшу и перебраться на дачу жить круглогодично". 2) Родственники, имеющие квартиру на трое и дачу на Десне, сейчас форсируют ремонт последней, с целью подготовить для круглогодичного проживания а квартиру то же планируют сдавать.
В одной крупной ойти-аутсорс конторе (в народе "галера") активно опрашивают персонал, где желаете работать "после ковида": дома, в офисе, и там, и там. Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п. Такие вот в мире тенденции. ДумайТЕ.
Рыба-сом написав:Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п.
И не только в западных, у нас тоже подобные идеи обсуждаются, в т.ч и в банках
Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям" "Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку. Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site
ihorkyiv написав:Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям" "Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку. Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site
Статья как мантра, имею опыт жизни в Киеве и в обл. центре, на практике выходит качество жизни в областном центре намного выше чем в Киеве.
Рыба-сом написав:В одной крупной ойти-аутсорс конторе (в народе "галера") активно опрашивают персонал, где желаете работать "после ковида": дома, в офисе, и там, и там. Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п. Такие вот в мире тенденции. ДумайТЕ.
веткой не ошиблись часом?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Рыба-сом написав:Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п.
И не только в западных, у нас тоже подобные идеи обсуждаются, в т.ч и в банках
это ветка про ковид, ойти и удаленку? так мож название отредактировать???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский