в каком облцентре проживаете?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:50
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
в каком облцентре проживаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:56
Цілком довіряю вашому особистому досвіду. Тільки ось чомусь за 20 років моєї лордівської діяльності клієнтами і клієнтесами були вихідці із Запоріжжя, Луганська, Сум, Чернігова, Севастополя, Кропивницького, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Харкова, Дніпра та навіть !!! із президентського Кривого Рогу )) (стомився згадувати), але НІХТО з моїх друзів, знайомих, однокласників, службових колег, родичів за ці роки не кинувся з головою в обласні райські кУщі. Просто дивовижно !!! Чому ???
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:01
Відсутність роботи, ось чому, але зараз вже багато компаній переводять людей на ремоут, тому який резон жити в Києві, якщо це місто некомфортне для проживання? На рахунок Кривого-Рогу - тут я згоден, будь-який Кридопіль буде кращим вибором.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:14
Вообще то вышепроцитированное напрямую касается рынка комм аренды. Крупные компании, в том числе и банки, изучают вариант шаринга рабочих мест, таким образом сокращают потребности в площадях - так, к примеру, знаю одну контору, которая так свой штат из двух арендуемых зданий свозит в одно, таким образом высвобождаются довольно большие площади. Насколько массовым и насколько долгосрочным будут такие решения увидим, но подобная экономия для компаний может создать забавный эффект - бОльшую заполненность и готовность платить бОльше за хорошие офисы в хороших локациях, и много пустующих площадей и снижение цен в локациях похуже
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:18
Название ветки:
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
за аудитором-неадекватом подчищать так и будете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 25 лип, 2020 03:11
Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг.
Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер.
И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости.
Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.
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