Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям" "Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку. Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site
Статья как мантра, имею опыт жизни в Киеве и в обл. центре, на практике выходит качество жизни в областном центре намного выше чем в Киеве.
Цілком довіряю вашому особистому досвіду. Тільки ось чомусь за 20 років моєї лордівської діяльності клієнтами і клієнтесами були вихідці із Запоріжжя, Луганська, Сум, Чернігова, Севастополя, Кропивницького, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Харкова, Дніпра та навіть !!! із президентського Кривого Рогу )) (стомився згадувати), але НІХТО з моїх друзів, знайомих, однокласників, службових колег, родичів за ці роки не кинувся з головою в обласні райські кУщі. Просто дивовижно !!! Чому ???
ihorkyiv написав:Цілком довіряю вашому особистому досвіду. Тільки ось чомусь за 20 років моєї лордівської діяльності клієнтами і клієнтесами були вихідці із Запоріжжя, Луганська, Сум, Чернігова, Севастополя, Кропивницького, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Харкова, Дніпра та навіть !!! із президентського Кривого Рогу )) (стомився згадувати), але НІХТО з моїх друзів, знайомих, однокласників, службових колег, родичів за ці роки не кинувся з головою в обласні райські кУщі. Просто дивовижно !!! Чому ???
Відсутність роботи, ось чому, але зараз вже багато компаній переводять людей на ремоут, тому який резон жити в Києві, якщо це місто некомфортне для проживання? На рахунок Кривого-Рогу - тут я згоден, будь-який Кридопіль буде кращим вибором.
Рыба-сом написав:Аналогичные процессы идут и в одном западном банке (глобально, по всем локациям) для сотрудников, которые непосредственно не работают с клиентами: "шеринг" рабочих мест в офисе, мониторы/кресла домой брать можно и т.п.
И не только в западных, у нас тоже подобные идеи обсуждаются, в т.ч и в банках
это ветка про ковид, ойти и удаленку? так мож название отредактировать???
Вообще то вышепроцитированное напрямую касается рынка комм аренды. Крупные компании, в том числе и банки, изучают вариант шаринга рабочих мест, таким образом сокращают потребности в площадях - так, к примеру, знаю одну контору, которая так свой штат из двух арендуемых зданий свозит в одно, таким образом высвобождаются довольно большие площади. Насколько массовым и насколько долгосрочным будут такие решения увидим, но подобная экономия для компаний может создать забавный эффект - бОльшую заполненность и готовность платить бОльше за хорошие офисы в хороших локациях, и много пустующих площадей и снижение цен в локациях похуже
Faceless написав:Вообще то вышепроцитированное напрямую касается рынка комм аренды.
Название ветки: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
за аудитором-неадекватом подчищать так и будете?
Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг. Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер. И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости. Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.
rjkz написав:Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг. Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер. И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости. Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.
+ добавлю, что вопрос ежедневной транспортной доступности места проживания к месту работы теряет свою остроту. Например, сейчас бывшая сотрудница, которая раньше каждый день ездила из Борисполя в центр Киева, вполне нормально себя чувствует, сидя в Борисполе. Аналогично с прочими ирпенями.
rjkz написав:Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг. Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер. И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости. Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.
+ добавлю, что вопрос ежедневной транспортной доступности места проживания к месту работы теряет свою остроту. Например, сейчас бывшая сотрудница, которая раньше каждый день ездила из Борисполя в центр Киева, вполне нормально себя чувствует, сидя в Борисполе. Аналогично с прочими ирпенями.
Імхо, основне для подальшого прогнозування ринку нерухомості в цим умовах - розуміти пріоритети.
Візьмемо, наприклад, одруженого айтішніка, який в Києві живе в оренді, а сам іх "кобиляків". Може працювати з дому і вже 100%, що в офіс не повернеться.
Чи буде від повертатись в "кобиляки" чи залишиться в Києві, чи може вирішити переїхати у Львів /Одесу/ Харків?
Від чого це залежить? Як себе поведе цей умовний айтішнік?