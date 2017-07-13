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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10
Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
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Damien
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Bobua
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