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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1883188418851886
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:38

  Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?

Не планирую.
На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:45

  UA написав:
  Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?

Не планирую.
На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.


Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:53

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?

Не планирую.
На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.


Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.

so genau
UA
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 19.07.08
Подякував: 640 раз.
Подякували: 830 раз.
 
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1
  #<1 ... 1883188418851886
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