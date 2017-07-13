Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:38
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:45
Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:53
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