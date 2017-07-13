Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:38
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:45
Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:53
Додано: Нед 26 лип, 2020 01:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все дуже індивідуально.
Наприклад, ми тут з деякими колегами обговорювали перспективи, якщо таки і "після ковіду" в офіс треба буде їздити, наприклад, раз на 1-2 тижні. З одними зійшлися на думці, що в такому випадку краще Прагу проміняти на якесь приємне містечко подалі а-ля Табор, Ческа Ліпа, Літомержице і т.д., де ціни на житло дешевше, чистіше і немає орд туристів. Інший навпаки каже, що Прагу не кине, якісь іпеня - не для нього.
Стосовно Києва, думаю, якісь айтішники особливої погоди не зроблять, хай вони в дауншифтинг всі виїдуть в села Чернігівщини. Цікавіше буде, якщо робота з дому (скоріш за все, частково, 4 з 5 днів на тиждень, наприклад) закріпиться в інших "офісних" професіях - всіляка бухгалтерія, банки та інше. Колишня співробітниця з прикладу вище працює саме в банку. Аналогічно дружина друга, теж банківський службовець, працює зараз вдома у Варшавському на Вєніку.
Якщо ефект таки буде значний, то, наприклад, в парі "хрущі біля м. Тараса Шевченка" та якийсь "економ-будинок 2000-х на на Трої" перші можуть просісти в попиті та, відповідно, ціні. Аналогічно всілякі монстри останніх років а-ля Крістер, Навігатор, Мордор етц, що головною перевагою мали "це в Києві, до метро 10-15-20 хв", можуть стати менш привабливими ніж щось більш цікаве за ці ж гроші в умовних Броварах.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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