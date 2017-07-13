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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1883188418851886
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно.
Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:38

  Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?

Не планирую.
На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:45

  UA написав:
  Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?

Не планирую.
На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.


Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:53

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?

Не планирую.
На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.


Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.

so genau
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг.
Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер.
И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости.
Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.

+ добавлю, что вопрос ежедневной транспортной доступности места проживания к месту работы теряет свою остроту.
Например, сейчас бывшая сотрудница, которая раньше каждый день ездила из Борисполя в центр Киева, вполне нормально себя чувствует, сидя в Борисполе. Аналогично с прочими ирпенями.

Імхо, основне для подальшого прогнозування ринку нерухомості в цим умовах - розуміти пріоритети.

Візьмемо, наприклад, одруженого айтішніка, який в Києві живе в оренді, а сам із "кобиляків". Може працювати з дому і вже 100%, що в офіс не повернеться.

Чи буде від повертатись в "кобиляки" чи залишиться в Києві, чи може вирішити переїхати у Львів /Одесу/ Харків?

Від чого це залежить? Як себе поведе цей умовний айтішнік?

Все дуже індивідуально.
Наприклад, ми тут з деякими колегами обговорювали перспективи, якщо таки і "після ковіду" в офіс треба буде їздити, наприклад, раз на 1-2 тижні. З одними зійшлися на думці, що в такому випадку краще Прагу проміняти на якесь приємне містечко подалі а-ля Табор, Ческа Ліпа, Літомержице і т.д., де ціни на житло дешевше, чистіше і немає орд туристів. Інший навпаки каже, що Прагу не кине, якісь іпеня - не для нього.
Стосовно Києва, думаю, якісь айтішники особливої погоди не зроблять, хай вони в дауншифтинг всі виїдуть в села Чернігівщини. Цікавіше буде, якщо робота з дому (скоріш за все, частково, 4 з 5 днів на тиждень, наприклад) закріпиться в інших "офісних" професіях - всіляка бухгалтерія, банки та інше. Колишня співробітниця з прикладу вище працює саме в банку. Аналогічно дружина друга, теж банківський службовець, працює зараз вдома у Варшавському на Вєніку.
Якщо ефект таки буде значний, то, наприклад, в парі "хрущі біля м. Тараса Шевченка" та якийсь "економ-будинок 2000-х на на Трої" перші можуть просісти в попиті та, відповідно, ціні. Аналогічно всілякі монстри останніх років а-ля Крістер, Навігатор, Мордор етц, що головною перевагою мали "це в Києві, до метро 10-15-20 хв", можуть стати менш привабливими ніж щось більш цікаве за ці ж гроші в умовних Броварах.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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