Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ох уж эти идеи с удаленками.... У меня лично нет ни одного знакомого, который бы хотя бы в теории при существующем бизнесе мог стать им заниматься удаленно. Я понимаю, что мои знакомые это частный случай, но все же....
Хомякоид написав: Так что из практиков кто-то будет поднимать аренду осенью ?
Не планирую. На период карантина цену не снижал, договора с привязкой к доллару.
Экспатам каким-то сдаете ? Я бы обошел стороной такой договор.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав:Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг. Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер. И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости. Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.
+ добавлю, что вопрос ежедневной транспортной доступности места проживания к месту работы теряет свою остроту. Например, сейчас бывшая сотрудница, которая раньше каждый день ездила из Борисполя в центр Киева, вполне нормально себя чувствует, сидя в Борисполе. Аналогично с прочими ирпенями.
Імхо, основне для подальшого прогнозування ринку нерухомості в цим умовах - розуміти пріоритети.
Візьмемо, наприклад, одруженого айтішніка, який в Києві живе в оренді, а сам із "кобиляків". Може працювати з дому і вже 100%, що в офіс не повернеться.
Чи буде від повертатись в "кобиляки" чи залишиться в Києві, чи може вирішити переїхати у Львів /Одесу/ Харків?
Від чого це залежить? Як себе поведе цей умовний айтішнік?
Все дуже індивідуально. Наприклад, ми тут з деякими колегами обговорювали перспективи, якщо таки і "після ковіду" в офіс треба буде їздити, наприклад, раз на 1-2 тижні. З одними зійшлися на думці, що в такому випадку краще Прагу проміняти на якесь приємне містечко подалі а-ля Табор, Ческа Ліпа, Літомержице і т.д., де ціни на житло дешевше, чистіше і немає орд туристів. Інший навпаки каже, що Прагу не кине, якісь іпеня - не для нього. Стосовно Києва, думаю, якісь айтішники особливої погоди не зроблять, хай вони в дауншифтинг всі виїдуть в села Чернігівщини. Цікавіше буде, якщо робота з дому (скоріш за все, частково, 4 з 5 днів на тиждень, наприклад) закріпиться в інших "офісних" професіях - всіляка бухгалтерія, банки та інше. Колишня співробітниця з прикладу вище працює саме в банку. Аналогічно дружина друга, теж банківський службовець, працює зараз вдома у Варшавському на Вєніку. Якщо ефект таки буде значний, то, наприклад, в парі "хрущі біля м. Тараса Шевченка" та якийсь "економ-будинок 2000-х на на Трої" перші можуть просісти в попиті та, відповідно, ціні. Аналогічно всілякі монстри останніх років а-ля Крістер, Навігатор, Мордор етц, що головною перевагою мали "це в Києві, до метро 10-15-20 хв", можуть стати менш привабливими ніж щось більш цікаве за ці ж гроші в умовних Броварах.
Разом з тим, як йдеться у зверненні мешканців, незаконне будівництво порушує права власників прилеглої землі. Багатоповерхівка зводиться на відстані менш одного метра до сусідніх ділянок. При цьому, пляма забудови виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури.
adeges написав:.. Зы очевидно, что лучше всего - это квартира ..
та да, спор ниачем. Квартира дешевле и практичней; дом - это "сэмэйное гнэздо", экология, почесать яйцо на крыльцо и т.д... Тем не менее, в типичную "американскую" мечту входит таки дом, а не кавалирка в человейнике. В суровые украинские реалии такие мечты не пролазят, потому цоколь в Закиеве наше ффсё
дом це американська мєчта бебібумерів, а мілленіалам мінімалізм і зйомна кавалірка в стилі лофт + в подарок виплата кредиту за навчання до 30..40 років
drevlyanin написав:... п.с. Я старанно відповів на ваші питання, тепер і ви, будьте ласкаві, розкажіть по правилу взаємності, які обьєкти і по якій ціні ви купили за останній рік, сподіваючись на зростання активу в ціні.
Багато букв не означає відповіді на питання. Я завжди роблю те що пишу:-) Тому дивіться як необхідно відповідати на питання. В минулому році придбав з розтермінуванням у Жк Варшавський. Будинок місяць як здано. Думаю здати чи продати... продавати не сильно хочеться, оскільки саме куплені мною квадратні метри будуть рости, та й не зрозуміло що купити, щоб було таке ж перспективне. Тому мабудь здам. Але Я в житті ніколи нічого не здавав:-(
А від Вас так і не дочекався фоточки газону з люцерни.
На які конкретно питання я не відповів, тільки без круть-верть як писав Захар? І будь ласка пруф, де я обіцяв фото люцерни (до речі, без гугління змогли б цю рослину опізнати), чи пост де ви хоча б просили його надати. Мабудь немає? Маніпуляції знову і знову За часткову відповідь на моє питання дякую(ціна не вказана та вимагати цього від вас я ясна річ не можу), але ж ви не так давно писали, мовляв здача квартир в оренду ментально вам не підходить. п.с. Фото власних помешкань на цьому форумі ніхто не викладає, наскільки я памьятаю, окрім Флая. І то це було щоб потролити публіку.
antonivs3 написав:шоб совсем уж не загонять вас двух таких розочковых под лавку, скажу, что если все же сравнивать гемор частного дома с квартирой + гемор на даче, то лучше жить в доме. но тут одна проблема есть- если дом в Киеве, то хочется на природу сбежать, а если дом за Киевом, то или удаленка/фриланс или каждый день выделять доп.час(-ы) на дорогу.
В мене питання вирішене так: Цоколь: поїв, проспав - на роботу Дача: для "відпочити від міста". Догляд мінімальний поки не розвалилася (діди робили, чуть не з г та палок).
Як розвалиться, куплю в Березані чи Ромодані чи під Коростенем недалеко рейкової електрички вна Куїв.
Тобто жити таки в квартирі, а не в будинку. Хоча, якби було 3+ дітей, то можна і в будинку, щоб звикали до праці , ну і помощь від государства, як багатодітної Уні