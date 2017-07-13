Додано: Нед 26 лип, 2020 01:32

change_pm написав: Рыба-сом написав: rjkz написав: Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг.

Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер.

И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости.

Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки. Там раньше я писал про событиях в США, когда на рынок долгосрочной аренды вывалился айрбиэнби, обвалив ставки, а сейчас рынок в ожидании, когда бизнесцентры переориентируются на жилые и тоже вывалятся на рынок долгосрочной ЖИЛОЙ аренды. Самый громкий - Эмпайр Стейт Билдинг.Макс еще нашутил, что скоро будут ЖК Парус и Гулливер.И наверняка для Вас не секрет, что очень значительная часть КВАРТИР в центре, используется под офисы. Как вариант, эти офисы опять станут квартирами, увеличив давление на цены рынка ЖИЛОЙ недвижимости.Поэтому этот вопрос таки имеет прямое отношение к теме ветки.

+ добавлю, что вопрос ежедневной транспортной доступности места проживания к месту работы теряет свою остроту.

Например, сейчас бывшая сотрудница, которая раньше каждый день ездила из Борисполя в центр Киева, вполне нормально себя чувствует, сидя в Борисполе. Аналогично с прочими ирпенями. + добавлю, что вопространспортной доступности места проживания к месту работы теряет свою остроту.Например, сейчас бывшая сотрудница, которая раньше каждый день ездила из Борисполя в центр Киева,

Імхо, основне для подальшого прогнозування ринку нерухомості в цим умовах - розуміти пріоритети.



Візьмемо, наприклад, одруженого айтішніка, який в Києві живе в оренді, а сам із "кобиляків". Може працювати з дому і вже 100%, що в офіс не повернеться.



Чи буде від повертатись в "кобиляки" чи залишиться в Києві, чи може вирішити переїхати у Львів /Одесу/ Харків?



Від чого це залежить? Як себе поведе цей умовний айтішнік? Імхо, основне для подальшого прогнозування ринку нерухомості в цим умовах - розуміти пріоритети.Візьмемо, наприклад, одруженого айтішніка, який в Києві живе в оренді, а сам із "кобиляків". Може працювати з дому і вже 100%, що в офіс не повернеться.Чи буде від повертатись в "кобиляки" чи залишиться в Києві, чи може вирішити переїхати у Львів /Одесу/ Харків?Від чого це залежить? Як себе поведе цей умовний айтішнік?

Все дуже індивідуально.Наприклад, ми тут з деякими колегами обговорювали перспективи, якщо таки і "після ковіду" в офіс треба буде їздити, наприклад, раз на 1-2 тижні. З одними зійшлися на думці, що в такому випадку краще Прагу проміняти на якесь приємне містечко подалі а-ля Табор, Ческа Ліпа, Літомержице і т.д., де ціни на житло дешевше, чистіше і немає орд туристів. Інший навпаки каже, що Прагу не кине, якісь іпеня - не для нього.Стосовно Києва, думаю, якісь айтішники особливої погоди не зроблять, хай вони в дауншифтинг всі виїдуть в села Чернігівщини. Цікавіше буде, якщо робота з дому (скоріш за все, частково, 4 з 5 днів на тиждень, наприклад) закріпиться в інших "офісних" професіях - всіляка бухгалтерія, банки та інше. Колишня співробітниця з прикладу вище працює саме в банку. Аналогічно дружина друга, теж банківський службовець, працює зараз вдома у Варшавському на Вєніку.Якщо ефект таки буде значний, то, наприклад, в парі "хрущі біля м. Тараса Шевченка" та якийсь "економ-будинок 2000-х на на Трої" перші можуть просісти в попиті та, відповідно, ціні. Аналогічно всілякі монстри останніх років а-ля Крістер, Навігатор, Мордор етц, що головною перевагою мали "це в Києві, до метро 10-15-20 хв", можуть стати менш привабливими ніж щось більш цікаве за ці ж гроші в умовних Броварах.