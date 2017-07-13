Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям" "Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку. Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site
Щоб переїхав народ в Козятин та Березані з Києва, тре щоб нашару давали базовий дохід в розмірі небідної нової Зе мінімалки (5000 ... 6000грн в еквіваленті $200 докороновірусних баксів)