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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1884188518861887
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:31

  ihorkyiv написав:Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям"
"Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку.
Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site

Щоб переїхав народ в Козятин та Березані з Києва, тре щоб нашару давали базовий дохід в розмірі небідної нової Зе мінімалки (5000 ... 6000грн в еквіваленті $200 докороновірусних баксів)
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:23

  flyman написав:Кавалірка:
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Вагiнь!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:27

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Кавалірка:
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Вагiнь!

акурту можна тицяти під ніс фотку кавалірки в прицентральному Києві, якщо зачне кламати про підвал в іпенях іпенів
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:40

  flyman написав:Кавалірка:
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Це з драбини фоткав чи шо?

Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.

Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:06

  Первый написав:
  flyman написав:Кавалірка:
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Це з драбини фоткав чи шо?

Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.

Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...

Зато по хіпстерськи, панорамно, зараз так модно.

Люди вже реєструються в прицентральній адресі, в межах кільця визначеного учоткою yura_, в міграційні службі цікавить правова підстава для реєстрації, а не розміщення вікна.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:42

  Первый написав:
  flyman написав:Кавалірка:
Зображення

Це з драбини фоткав чи шо?

Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.

Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...


Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна.
Економія :mrgreen:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:26

  Хомякоид написав:
Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна.
Економія :mrgreen:

Это идея, если куда не туда ляпнет, можно отморозиться и свалить все на злых раскормленных голубей :!:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:46

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна.
Економія :mrgreen:

Это идея, если куда не туда ляпнет, можно отморозиться и свалить все на злых раскормленных голубей :!:

так я розказував як в Щецині влаштовані були сральніки в німецьких будинках?
я бачу, Хомякоід та антей приобщились до цінностей

до речі, там ще общі бані публічні у німців

і пердниту за столом цілком природньо, а от по мобілці в автобусі не можна балакати,
як і балкони склити.
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flyman
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