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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1884188518861887
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:31

  ihorkyiv написав:Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям"
"Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку.
Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site

Щоб переїхав народ в Козятин та Березані з Києва, тре щоб нашару давали базовий дохід в розмірі небідної нової Зе мінімалки (5000 ... 6000грн в еквіваленті $200 докороновірусних баксів)
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:23

  flyman написав:Кавалірка:
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Вагiнь!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:27

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Кавалірка:
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Вагiнь!

акурту можна тицяти під ніс фотку кавалірки в прицентральному Києві, якщо зачне кламати про підвал в іпенях іпенів
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:40

  flyman написав:Кавалірка:
Зображення

Це з драбини фоткав чи шо?

Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.

Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:06

  Первый написав:
  flyman написав:Кавалірка:
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Це з драбини фоткав чи шо?

Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.

Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...

Зато по хіпстерськи, панорамно, зараз так модно.

Люди вже реєструються в прицентральній адресі, в межах кільця визначеного учоткою yura_, в міграційні службі цікавить правова підстава для реєстрації, а не розміщення вікна.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:42

  Первый написав:
  flyman написав:Кавалірка:
Зображення

Це з драбини фоткав чи шо?

Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.

Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...


Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна.
Економія :mrgreen:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:26

  Хомякоид написав:
Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна.
Економія :mrgreen:

Это идея, если куда не туда ляпнет, можно отморозиться и свалить все на злых раскормленных голубей :!:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:46

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна.
Економія :mrgreen:

Это идея, если куда не туда ляпнет, можно отморозиться и свалить все на злых раскормленных голубей :!:

так я розказував як в Щецині влаштовані були сральніки в німецьких будинках?
я бачу, Хомякоід та антей приобщились до цінностей

до речі, там ще общі бані публічні у німців

і перднути за столом цілком природньо, а от по мобілці в автобусі не можна балакати,
як і балкони склити.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:34

  flyman написав:Кавалірка:
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УГ
отопление не предусмотрено?
фоткал через открытую входную дверь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 01:11

  flyman написав:Кавалірка:
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Окно надо переделать.
При открытии форточки нараспашку сразу крадется существенная часть помещения. Поскольку при таких размерах помещения речь уже идет не о квадратных метрах, а КУБИЧЕСКИХ сантиметрах, то негоже, чтоб открывающееся нараспашку окно воровало около 50 литров полезного объема. Надо чтоб окно на улицу открывалось, а не внутрь.
Окно само уменьшить раза в четыре, заложив кирпичем. В идеале оставить оставить только 2 форточки в кладке такой величины, чтоб голова пролазила, а тело - нет.Таким образом сразу убиваем двух зайцев - в помещение физически невозможно проникнуть через окно, а если будет две форточки, то можно в одну высунуть автомат и отстреливаться при штурме, а во вторую прицеливаться в случае надобности.

В мирной жизни украсть наработки железнодорожников в обустройстве боковых мест плацкартного вагона и на добавленную кирпичную кладку закрепить полки для ночлега. Проще даже взять готовое со списанного вагона в депо. Очень удобно, нижняя полка превращается в стул+стол+стул, поужинали и на нем же спят. Средняя полка так же, как в боковом плацкарте чтоб поднималась под третью, освобождая доступ к форточкам. Тут можно пойти дальше и над второй поставить не только третью полку, но и четвертую!!! Да, на четвертую(под самый потолок) попадать будет сложно. На первых порах там жить смогут только самые ловкие. Потом, по мере раскрутки, можно будет им купить стремянку.
По предварительным расчетам при такой оптимизации пространства можно будет загнать в кавалирку объемом 3х5х2,8 (42 тысячи литров объема!!!Звучит значительно лучше, чем 15 кв.м.???) на ночлег от 20 до 24 человекоединиц. Кроме этого, при таком количестве ртов вопрос отопления отпадает сам собой, надышат.
При всем при этом, средняя часть комнаты останется совершенно пустой!!!! Туда можно будет поставить еще парочку игровых автоматов
Damien
 
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