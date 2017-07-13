Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Прочитав і сплю спокійно: "Оренда падає, американці втікають з великих міст. До чого готуватися українцям" "Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США. А, враховуючи потенційні депозити зі ставками по 2−3% у валюті, квартири стають безапеляційним варіантом інвестицій не лише по надійності вкладень, але й в плані заробітку. Сьогодні, навіть за умови переходу на віддалену роботу в постійному режимі, більшість українців не стане переїжджати з мегаполісів у маленькі містечка, як це роблять програмісти в Штатах. Здається, що великі міста можуть вабити людей хіба що можливістю знайти роботу. Але коли потім стає можна працювати будь-де, виявляється, що справа також у сервісі та рівні комфорту, які точно вартують більше, аніж складає різниця в орендних ставках". https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-vpade ... ource=site
Щоб переїхав народ в Козятин та Березані з Києва, тре щоб нашару давали базовий дохід в розмірі небідної нової Зе мінімалки (5000 ... 6000грн в еквіваленті $200 докороновірусних баксів)
Пля... це вікно щоб дупу показувати, і зроблено так щоб очей не було видно що соромно.
Рішення просто чумове. І де Ти таке знаходиш. Перший раз в житті бачу щоб вікно було нижче від рівня очей... пацанам просто дорого мансардне вікно поставити... просто жесть...
Зате туалет не потрібен. все можна робити прямо з вікна. Економія
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Окно надо переделать. При открытии форточки нараспашку сразу крадется существенная часть помещения. Поскольку при таких размерах помещения речь уже идет не о квадратных метрах, а КУБИЧЕСКИХ сантиметрах, то негоже, чтоб открывающееся нараспашку окно воровало около 50 литров полезного объема. Надо чтоб окно на улицу открывалось, а не внутрь. Окно само уменьшить раза в четыре, заложив кирпичем. В идеале оставить оставить только 2 форточки в кладке такой величины, чтоб голова пролазила, а тело - нет.Таким образом сразу убиваем двух зайцев - в помещение физически невозможно проникнуть через окно, а если будет две форточки, то можно в одну высунуть автомат и отстреливаться при штурме, а во вторую прицеливаться в случае надобности.
В мирной жизни украсть наработки железнодорожников в обустройстве боковых мест плацкартного вагона и на добавленную кирпичную кладку закрепить полки для ночлега. Проще даже взять готовое со списанного вагона в депо. Очень удобно, нижняя полка превращается в стул+стол+стул, поужинали и на нем же спят. Средняя полка так же, как в боковом плацкарте чтоб поднималась под третью, освобождая доступ к форточкам. Тут можно пойти дальше и над второй поставить не только третью полку, но и четвертую!!! Да, на четвертую(под самый потолок) попадать будет сложно. На первых порах там жить смогут только самые ловкие. Потом, по мере раскрутки, можно будет им купить стремянку. По предварительным расчетам при такой оптимизации пространства можно будет загнать в кавалирку объемом 3х5х2,8 (42 тысячи литров объема!!!Звучит значительно лучше, чем 15 кв.м.???) на ночлег от 20 до 24 человекоединиц. Кроме этого, при таком количестве ртов вопрос отопления отпадает сам собой, надышат. При всем при этом, средняя часть комнаты останется совершенно пустой!!!! Туда можно будет поставить еще парочку игровых автоматов