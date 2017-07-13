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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1885188618871888
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 05:52

Damien тогда уже и окно как в поезде - открывается опусканием вниз. Кстати, такого тиа окна распространены во многих странах - нижняя половина окна поднимается, верхняя- опускается.
rjkz
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  #<1 ... 1885188618871888
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