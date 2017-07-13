RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1885188618871888
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 05:52

Damien тогда уже и окно как в поезде - открывается опусканием вниз. Кстати, такого тиа окна распространены во многих странах - нижняя половина окна поднимается, верхняя- опускается.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11011
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4968 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:18

  Damien написав:
  flyman написав:Кавалірка:
Зображення

Окно надо переделать.
При открытии форточки нараспашку сразу крадется существенная часть помещения. Поскольку при таких размерах помещения речь уже идет не о квадратных метрах, а КУБИЧЕСКИХ сантиметрах, то негоже, чтоб открывающееся нараспашку окно воровало около 50 литров полезного объема. Надо чтоб окно на улицу открывалось, а не внутрь.
Окно само уменьшить раза в четыре, заложив кирпичем. В идеале оставить оставить только 2 форточки в кладке такой величины, чтоб голова пролазила, а тело - нет.Таким образом сразу убиваем двух зайцев - в помещение физически невозможно проникнуть через окно, а если будет две форточки, то можно в одну высунуть автомат и отстреливаться при штурме, а во вторую прицеливаться в случае надобности.

В мирной жизни украсть наработки железнодорожников в обустройстве боковых мест плацкартного вагона и на добавленную кирпичную кладку закрепить полки для ночлега. Проще даже взять готовое со списанного вагона в депо. Очень удобно, нижняя полка превращается в стул+стол+стул, поужинали и на нем же спят. Средняя полка так же, как в боковом плацкарте чтоб поднималась под третью, освобождая доступ к форточкам. Тут можно пойти дальше и над второй поставить не только третью полку, но и четвертую!!! Да, на четвертую(под самый потолок) попадать будет сложно. На первых порах там жить смогут только самые ловкие. Потом, по мере раскрутки, можно будет им купить стремянку.
По предварительным расчетам при такой оптимизации пространства можно будет загнать в кавалирку объемом 3х5х2,8 (42 тысячи литров объема!!!Звучит значительно лучше, чем 15 кв.м.???) на ночлег от 20 до 24 человекоединиц. Кроме этого, при таком количестве ртов вопрос отопления отпадает сам собой, надышат.
При всем при этом, средняя часть комнаты останется совершенно пустой!!!! Туда можно будет поставить еще парочку игровых автоматов

Мансарда приблизно 3м х 5м = 14+м2 під оренду, може сподобається, то переселюся з цоколя.
З серпня збираюсь стартувати ремонт (не своїми руками).
Як не дивно, про відкидні "боковушки" як в плацкарті думав :)
З вікном теж, не дуже красіво вийшло у забудовника.

Приблизний план.
В сусідів заведена теж вода і санвузол попри цегляну стіну.
Опалення електрикою.
Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20699
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1885188618871888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4896, 4897, 4898
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
48971 5768829
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 09:04
kingkongovets
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88028)
27.07.2020 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.